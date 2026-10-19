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Luto Lua Blanco morreu dois meses após ser diagnosticada com câncer no intestino, revela tia A atriz e cantora ficou conhecida pela versão brasileira da novela 'Rebelde'; ela tinha 39 anos

A atriz e cantora Lua Blanco morreu, neste domingo (18), aos 39 anos, vítima de um câncer no intestino. Ela descobriu a doença cerca de dois meses antes de morrer, segundo Maria Cândida Ribeiro, tia da artista.

Em entrevista ao portal Terra, Maria Cândida afirmou: "A Lua desde o diagnóstico até a partida dela foram dois meses, então ela foi muito agraciada com a passagem rápida, sem sofrimento, sem medo. A Lua foi uma mulher muito espiritualizada."

A tia da artista revelou ainda que Lua contou com uma ampla rede de apoio, formada por mais 80 amigos e familiares que estiveram ao seu lado nos últimos meses.

Daniel Blanco, irmão de Lua, também se manifestou nas redes sociais, com texto assinado pela 'Família Blanco" em que pede respeito pelo luto e silêncio durante esse momento, mas agradece o carinho dos fãs.

"Nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda. Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", escreveu Daniel em uma publicação no Instagram.

Ana Terra, irmã de Lua, também fez uma homenagem à artista nas redes. Ao compartilhar a publicação de Daniel, Ana escreveu: "A vida é um sopro. Te amo irmã. Você segue em nós para sempre".

Artistas se manifestaram e prestaram solidariedade. A atriz Alice Wegmann escreveu: "Inacreditável. Sinto muito, meu abraço muito apertado em todos vocês". A colega de elenco Sophia Abrahao publicou: "Recebam todo o meu amor".

A atriz Larissa Manoela desejou força aos familiares: "Meus sentimentos" Todo amor e força para vocês". A cantora aria Gadu também enviou "um abraço apertado" aos parentes de Lua.

O corpo de Lua Blanco será velado na segunda-feira (19), segundo o portal Metrópoles, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A despedida ocorrerá na Capela 6, das 13h às 16h.

Quem é Lua Blanco?

Lua Blanco nasceu em 5 de março de 1987, em São Paulo. Era filha do músico Billy Blanco Jr e da musicista Maria Claudia Blanco. Tinha cinco irmãos: Pedro Sol Blanco, Ana Terra Blanco, Estrela Blanco, Daniel Cielo Blanco e Marisol Blanco. Era atriz, cantora, compositora e escritora.

Ficou conhecida por seu papel como Roberta na adaptação brasileira de "Rebelde" (2011), da Record. Antes, viveu Joe, em "Malhação", na Globo (2009) e a personagem Bia em "Três Irmãs", também na Globo (2008).

Interpretou também Silvinha, na novela 'Pecado mortal", da Record (2013), e Anita em "A força do querer", Globo (2017), após a qual deu uma pausa nas novelas para investir mais na sua carreira musical.

Apesar disso, chegou a fazer participação no filme "As irmãs Fox", do diretor Wagner de Assis.

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