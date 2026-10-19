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celebridades Lua Blanco retomou amizade com Arthur Aguiar depois de 11 anos afastada; relembre Atriz, que morreu neste domingo aos 39 anos, fez as pazes com o ex-namorado em 2024, após mais de uma década sem contato

A atriz e cantora Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos, vítima de um câncer no intestino.

A informação foi divulgada pela família nas redes sociais. Segundo Maria Cândida Ribeiro, tia da artista, ela recebeu o diagnóstico cerca de dois meses antes da morte.

Conhecida principalmente por interpretar Roberta na versão brasileira de "Rebelde", Lua também viveu um relacionamento com Arthur Aguiar, que interpretava Diego na novela, seu par romântico.

Os dois começaram a namorar durante o período em que contracenavam na trama da Record, exibida entre 2011 e 2012. A relação durou cerca de sete meses e conquistou uma legião de fãs, que batizaram o casal de "LuAr".

Depois do fim do relacionamento, porém, Lua e Arthur ficaram 11 anos sem se falar.

A reaproximação aconteceu no fim de 2023, mas foi revelada por Lua em fevereiro de 2024, como noticiado pela coluna Play, à época.

Na época, ela publicou uma foto ao lado do ator e contou que os dois haviam deixado as diferenças para trás.

a artista, Arthur a convidou para almoçar em 4 de novembro de 2023, em sua churrascaria favorita, e os dois conversaram sobre os problemas que haviam ficado pendentes.

— Pra quem queria saber sobre LuAr, mando notícias do lado de cá que estamos bem, fizemos as pazes e está tudo certo. Tínhamos uma roupa suja pra lavar, que não vou expor aqui porque vocês não têm idade pra isso — escreveu Lua.

Na publicação, a atriz ainda brincou com a mudança de percepção que teve sobre o ex-namorado depois do reencontro. Ela afirmou que a conversa aconteceu "de forma limpa e natural", como se o tempo afastados não tivesse passado, e fez referências bem-humoradas a Arthur.

A reconciliação ocorreu quase dois anos depois de Arthur Aguiar conquistar ainda mais projeção nacional ao vencer o "Big Brother Brasil 22", em 2022.

O ator, que já era conhecido pelo público por trabalhos na televisão e pela própria "Rebelde", tornou-se um dos principais nomes daquela edição do reality show.

Lua Blanco e a carreira

Além de Roberta em "Rebelde", Lua Blanco participou de produções como "Três Irmãs", "Malhação" e "A Força do Querer".

Também apresentou a "TV Globinho" e, após uma pausa nas novelas, passou a se dedicar mais à carreira musical. Seu trabalho mais recente no cinema foi "The Fox Sisters", de Wagner de Assis, lançado em setembro.

Segundo a família, Lua passou os últimos meses cercada por amigos e parentes.

O irmão Daniel Blanco pediu respeito ao luto e ao silêncio da família, afirmando que a atriz morreu em paz e cercada de amor. O

velório está previsto para esta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

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