COMPETIÇÃO Luan Pereira é confirmado no elenco da Dança dos Famosos 2025 Cantor foi anunciado no programa ao vivo deste domingo (3) e promete se jogar de corpo e alma na competição

Conhecido por arrastar multidões e emplacar hits como “Dentro da Hilux”, “Apostar Em Você” e “Moletom”, o cantor Luan Pereira está prestes a enfrentar um novo palco, agora, como dançarino.

Neste domingo (3), ele foi anunciado oficialmente como um dos participantes da edição 2025 do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck que completa 20 anos de exibição na TV Globo.

A revelação foi feita ao vivo durante o programa, marcando o início de mais um desafio na carreira do jovem artista.

Luan integra o Grupo B da competição, ao lado de nomes como Fernanda Paes Leme, Nicole Bahls e David Jr. Na primeira fase, os participantes contarão com a orientação dos professores Jaqueline, Dudu Rangel, Fernando Perroti e Mariana Fernandes, responsáveis por conduzir os ensaios e acompanhar a evolução dos competidores.

“Vai ser uma experiência nova e desafiadora, mas estou animado demais para aprender e me divertir. Vou dar o meu melhor!”, comentou Luan, que encara a dança com a mesma dedicação que o levou ao topo da nova geração do sertanejo.

Com informações da assessoria de imprensa

