Música Luan Promoções lança gravadora Êxito Music Novo selo de distribuição musical surge com a missão de viabilizar maior acesso para artistas no cenário

Reconhecidos na cena musical, especialmente no meio do sertanejo e do forró, os empresários da Luan Promoções, Luiz Augusto, Renan Nóbrega, Thiago Nóbrega e Rogério Paes, se preparam para uma nova fase profissional: o lançamento da Êxito Music, novo selo de distribuição musical.

A gravadora surge com a missão de viabilizar maior acesso para artistas no cenário, sejam estes já reconhecidos ou talentos ainda em ascensão, e já conta com alguns nomes confirmados no casting, como Lucas Aboiador, Bizay, Vitória Freitas, Lipe Lucena, Geraldinho Lins, Fabiano Guimarães, Victor Santos, Tinan, Vitto Rodrigues, Robby e Alysson.

O selo será responsável por promover a música, distribuir e divulgar os fonogramas dos parceiros, enquanto auxilia no processo para obter melhores resultados nos lançamentos, a partir da expertise e da visão de negócio de seus líderes, que estão no segmento há mais de 20 anos e alavancaram o nome de diversos artistas nacionalmente.

"Essa já era uma ideia antiga nossa. A Êxito é uma forma de conseguir auxiliar artistas que precisam de boas estratégias para seus lançamentos, principalmente aqueles que estão no início da carreira e precisam de uma equipe dando os melhores direcionamentos", explica Luiz Augusto.

A Êxito conta com uma equipe de marketing especializada e um time de grandes profissionais focados no digital, para garantir que as entregas surpreendam em nível de qualidade e resultados, além de uma equipe jurídica para assegurar que estejam bem assessorados.

