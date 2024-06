Luan Santana cancela show após ter mal súbito; cantor está internado em SP, diz organização

A- A+

O cantor Luan Santana cancelou o show que realizaria na noite do sábado (1º), em Minas Gerais, após sofrer um mal súbito. A informação foi divulgada pela organização do evento, neste domingo (2).



Luan, de 33 anos, faria uma apresentação na DivinaExpo. De acordo com o Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pelo evento, ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista teve um mal súbito.

O cantor foi socorrido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue internado sob os cuidados médicos. A assessoria de Luan Santana e a unidade de saúde ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.



Confira nota na íntegra:

"Devido a um problema de saúde, o show do Luan Santana que aconteceria na noite de hoje, 1° de junho, na Divinaexpo, não foi realizado.

Ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista teve um mal súbito, necessitando imediatamente o transporte aéreo para o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos.

A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo.

Mais informações serão divulgadas em breve.

Irajá Nogueira - Presidente do Sindicato Rural de Divinópolis"

Veja também

discussão Luana Piovani cobra posição de Pedro Scooby sobre 'PEC das praias' após briga com Neymar