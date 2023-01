Luan Santana recebe críticas após cheirar calcinha de fã em show: "Falta de respeito"

A- A+

Luan Santana foi surpreendido por uma fã, na noite da última sexta-feira (6), durante o show que realizou no evento Baile da Santinha, em Salvador, na Bahia. Lá pelas tantas, uma jovem na plateia atirou uma calcinha para o cantor de 31 anos, que pegou a peça no chão do palco e a cheirou. A cena foi registrada pelo público e caiu nas redes sociais. O comportamento do sertanejo, no entanto, foi alvo de críticas.

Nos comentários de um perfil do Instagram que compartilhou fotos do momento inusitado, internautas consideraram que a reação de Luan foi desnecessária, considerando que ele mantém um relacionamento com a atriz Izabela Cunha. "Acho uma falta de respeito com a namorada", escreveu um seguidor do cantor. "Mesmo que ele seja famoso, ninguém quer ver o namorado cheirando a calcinha de outra pessoa", comentou outra fã.

Essa não é a primeira vez que uma peça íntima rouba a cena num show do artista. Dos últimos meses para cá, Luan Santana tem se tornado alvo de calcinhas, com recorrência, em seus shows, sobretudo no momento em que canta a letra "Perigosa", lançada mais recentemente. Nas redes sociais, o sertanejo passou a ser comparado a Wando (1945-2012), conhecido como o "rei das calcinhas".

Em entrevista ao Globo, Luan Santana falou sobre o relacionamento que mantém com Izabela e revelou que ele e a namorada são "muito caseiros", como disse. "Esse lance de aproveitar fazendo a nossa própria festa juntos, em casa, gostamos de ficar só nós dois", contou ele.

