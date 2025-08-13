A- A+

Famosos Luan Santana, Sandy, Rodrigo Santoro: veja famosos que não expõem os filhos à fama e os seus motivos Tema da adultização ganhou força na sociedade após denúncia do youtuber Felca contra perfis que compartilham vídeos com menores de idade

Enquanto a sociedade discute a chamada "adultização" de crianças e adolescentes inclusive com projetos tramitando no Congresso , chamam atenção pessoas que, mesmo sob os holofotes da fama, preferem manter seus filhos longe da exposição.



Nessa lista de pais estão celebridades como Luan Santana, Sandy, Rodrigo Santoro e Gisele Bündchen. O debate sobre tal exposição ganhou força após o youtuber Felca denunciar perfis que usam menores de idade com pouca roupa, dançando músicas sensuais em programas divulgados nas mídias digitais.

No caso, a adultização se refere à "exposição precoce de crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas que deveriam ser reservadas aos adultos", de acordo com a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente.









Mesmo antes de o tema entrar na pauta, a não divulgação de conteúdo com crianças já era uma prática que vinha sendo observada nas redes de Luan Santana e Jade Magalhães. Serena, filha do casal, nasceu em dezembro passado.

Jade Magalhães e Luan Santana com a filha, Serena Foto: Reprodução Instagram

"Desde o início, quisemos proteger a Serena do lado difícil da exposição. A infância é um tempo sagrado: o momento de viver sem pressa, sem pressão e longe dos holofotes. Precisa ter essa ludicidade, livre de interferências externas. É um potencial humano: sentir-se pleno, brincar, ser livre, e assim alcançar bem-estar consigo mesmo e com os outros ao redor. Quando Serena é exposta e se torna pública, esse traço essencial dessa fase da vida acaba sendo alterado", explicou Luan em entrevista à GQ Brasil.

Assim como o cantor, Gisele Bündchen e o namorado, o lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente, também preferem manter River no "anonimato" os outros filhos da übermodel, Benjamin e Vivian, do casamento com Tom Brady, entretanto, tem seus rostos conhecidos pelo público. Quem também optou por esta privacidade foi Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak com as filhas Nina e Cora.

A decisão é semelhante a que o casal Júnior Lima e Mônica Benini tomaram na criação dos filhos Otto e Lara. "Já não é uma vida normal. O pai é famoso, a mãe também. Então, o mínimo que eu puder fazer para garantir uma sensação de normalidade, vou fazer", contou o artista em uma conversa no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Na família de Xororó, há ainda outro exemplo: Sandy também não expõe fotos do filho Theo, fruto do relacionamento com Lucas Lima. A decisão foi compartilhada entre eles, que se separaram em 2023. Em 2016, em uma entrevista também ao Quem Pode, Pod, Sandy explicou o motivo de fazer o possível para não expor o rosto de Theo publicamente.





Sandy e Lucas Lima tentam preservar a imagem do filho Theo Foto: Reprodução Youtube

"Como a gente mora em Campinas (SP), eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas! Se eu morasse no Rio de Janeiro, talvez eu não tivesse essa escolha ou possibilidade", afirmou ela.

Na mesma ocasião, a artista de 42 anos ressaltou que deseja ver o filho decidir, ele mesmo, se quer fama (ou não). "O que tem hoje é celular. Não tem como fugir... Mas às vezes, para pais de amiguinhos da escola, posso chegar e falar: 'Ó, não posta foto do meu filho, por favor'. Preservo a privacidade dele porque quero que ele tenha essa escolha: se ele vai querer ser famoso ou não. Ninguém sabe a cara do Theo", destacou Sandy.

