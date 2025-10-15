Qua, 15 de Outubro

SHOW

Luan Santana traz turnê "Ao Vivo na Lua" ao Recife com show no Centro de Convenções em novembro

Após gravar DVD de 18 anos de carreira, cantor promete espetáculo futurista e cheio de hits

Luan Santana celebra 18 anos de carreira com show futurista no Recife - Foto: Gabriel Porangaba

Depois de registrar um marco em sua trajetória com a gravação do DVD “Registro Histórico”, em Curitiba, Luan Santana se prepara para reencontrar o público pernambucano.

O cantor desembarca no Recife no dia 22 de novembro com a turnê “Ao Vivo na Lua”, que será apresentada na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, espaço que já recebeu grandes nomes da música nacional.

Experiência imersiva e visual futurista
O show promete uma produção grandiosa, com palco 360º, luzes, efeitos especiais e cenários que remetem a uma viagem espacial.

A proposta é criar uma atmosfera futurista, fazendo o público se sentir em uma verdadeira jornada fora da Terra, experiência que tem sido um dos diferenciais da nova fase do cantor.

Repertório nostálgico e com novos sucessos
O setlist mistura os clássicos que marcaram os 18 anos de carreira com os hits mais recentes. Entre as faixas confirmadas estão “Meteoro”, “Te Esperando”, “Escreve Aí”, “Cê Topa” e “Quando a Bad Bater”, além de músicas que dominam as rádios, como “Meio Termo”, “Abalo Emocional” e “Morena”.

A noite contará ainda com shows de Lipe Lucena e Ralk, completando o line-up.

Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 90, disponíveis no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.

