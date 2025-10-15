Luan Santana traz turnê "Ao Vivo na Lua" ao Recife com show no Centro de Convenções em novembro
Após gravar DVD de 18 anos de carreira, cantor promete espetáculo futurista e cheio de hits
Depois de registrar um marco em sua trajetória com a gravação do DVD “Registro Histórico”, em Curitiba, Luan Santana se prepara para reencontrar o público pernambucano.
O cantor desembarca no Recife no dia 22 de novembro com a turnê “Ao Vivo na Lua”, que será apresentada na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, espaço que já recebeu grandes nomes da música nacional.
Experiência imersiva e visual futurista
O show promete uma produção grandiosa, com palco 360º, luzes, efeitos especiais e cenários que remetem a uma viagem espacial.
A proposta é criar uma atmosfera futurista, fazendo o público se sentir em uma verdadeira jornada fora da Terra, experiência que tem sido um dos diferenciais da nova fase do cantor.
Repertório nostálgico e com novos sucessos
O setlist mistura os clássicos que marcaram os 18 anos de carreira com os hits mais recentes. Entre as faixas confirmadas estão “Meteoro”, “Te Esperando”, “Escreve Aí”, “Cê Topa” e “Quando a Bad Bater”, além de músicas que dominam as rádios, como “Meio Termo”, “Abalo Emocional” e “Morena”.
A noite contará ainda com shows de Lipe Lucena e Ralk, completando o line-up.
Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 90, disponíveis no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.