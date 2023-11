Luana Andrade: entenda a morte da ex-Power Couple após procedimento de lipoaspiração

A- A+

A ex-Power Couple, dançarina e assistente de palco Luana Andrade morreu nesta terça-feira, em decorrência de uma embolia pulmonar maciça após procedimento de lipoaspiração. A influencer de 29 anos fez parte do grupo de assistentes do programa "Domingo Legal", no SBT, e foi internada no Hospital São Luiz para realizar a cirurgia nesta segunda-feira.

Qual foi a causa da morte de Luana Andrade?

De acordo com o Hospital São Luiz, Luana Andrade sofreu “intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca” após duas horas e meia de cirurgia e foi reanimada pela equipe médica. Segundo o hospital, a cirurgia foi feita por um médico e um anestesista contratados pela família da assistente de palco.

“A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje”, disse o hospital na nota.

A causa da morte foi identificada como "embolia pulmonar maciça". O Hospital São Luiz disse ainda que "lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".





Quem era Luana Andrade?

Nascida em São Paulo e formada em Publicidade, Luana ficou famosa ao participar, ao lado do namorado, o empresário capixaba João Hadad, do reality show Power Couple 6, exibido na Record em 2022. A apresentadora do programa, Adriane Galisteu, disse estar incrédula. "Meu Deus do céu não posso acreditar!!!!! Meu coração está dilacerado!!!! Meus mais profundos sentimentos a família aos amigos e ao João."

Desde abril deste ano, Luana começou a trabalhar como assistente de palco do quadro "Passa ou Repassa", exibido no "Domingo Legal", apresentado por Celso Portiolli. A influenciadora também era dona uma marca de roupas feminina, a Lukand.

Luana Andrade namorava com João Hadad há dois anos. No Instagram, ele fez a primeira publicação após a morte de Luana. No post, ele diz estar “dilacerado”, e afirma não entender “os planos de Deus”.

“Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda… Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz... Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor. Hoje, está difícil entender os planos de Deus, e não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença. Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade! Obrigado por tanto, você seguirá comigo até depois do fim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo...”, escreveu Hadad.

"Estava tudo bem"

Segundo o empresário de Luana, tudo corria normalmente na operação até ela ter a primeira parada cardiorrespiratória.

"Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", disse ele ao IG. "Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas".

