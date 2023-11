A- A+

CELEBRIDADES Luana Andrade: saiba tudo sobre lipo no joelho, que levou à morte da ex-Power Couple Segundo especialistas, o procedimento é comum, seguro e um dos mais realizados no mundo

Luana Andrade, de 29 anos, ex-participante do reality "Power Couple Brasil", morreu após ter uma embolia pulmonar maciça durante uma lipoaspiração. A confirmação da causa da morte foi divulgada pelo Hospital São Luiz na tarde desta terça-feira, onde a influencer e assistente de palco do "Domingo Legal" havia se internado para a realização da cirurgia na segunda-feira.

Segundo o Hospital São Luiz, Luana Andrade sofreu "intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca" após duas horas e meia de cirurgia e foi reanimada pela equipe médica. Segundo o hospital, a cirurgia foi feita por um médico e um anestesista contratados pela família da assistente de palco.

De acordo com especialistas, a lipoaspiração de joelho é muito comum e uma das mais realizadas pelos médicos e costuma ser segura. Ela é indicada para o tratamento de áreas com excesso de gordura na face interna dos joelhos, ou seja, regiões com gorduras desproporcionais com o resto do corpo e não são eliminadas com dieta e exercícios.

Cirurgia

A lipoaspiração dos joelhos envolve a remoção da gordura através de um tubo de metal, chamado de cânula, inserido através do tecido adiposo e aspira a gordura com uma bomba a vácuo. Além disso, um motor pode ser usado na cânula que faz com que ela consiga fazer leves vibrações para frente e para trás. Este procedimento é chamado de vibro lipoaspiração.

Um gerador de ultrassom pode produzir ondas sonoras acima de frequência audível que “quebra” as células de gordura e então esta é retirada pelo aparelho de sucção. O laser também pode ser utilizado para quebrar as células de gordura.

Todos os métodos utilizados devem ser discutidos com o profissional e o paciente antes da realização da cirurgia para definir qual é o melhor caminho sem interferir na saúde do paciente. A cirurgia é feita sob anestesia e dura em média uma hora.





Entre os efeitos colaterais presentes no procedimento estão: alterações na sensibilidade da região, cicatrizes, danos às estruturas subjacentes, necessidade de revisões e resultados insatisfatórios. Entre os ricos, também podemos incluir hematomas, ou seja, acúmulo de sangue sob a pele que podem exigir a remoção e infecções.

O que aconteceu com Luana Andrade?

"A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje", disse o hospital na nota.

O que é a embolia pulmonar?

A embolia pulmonar é uma condição causada por um coágulo — normalmente formado nos membros inferiores (trombose) — que se desprende das paredes dos vasos sanguíneos e se desloca em direção ao pulmão, entupindo os vasos desse órgão. O impedimento de passagem de sangue compromete a oxigenação do corpo, podendo ser fatal. Quanto maior o tamanho do coágulo, maior é o risco de morte do paciente.

Quais são as causas da embolia pulmonar?

Há três condições que podem levar o sangue a coagular dentro de um vaso: lesão da parede vascular, alterações na coagulação sanguínea e no fluxo sanguíneo. Este último pode ter sido o caso de Luana devido às paradas cardiorespiratórias.

O que é a embolia pulmonar maciça?

Quando existem vários coágulos, ou o bloqueio do fluxo sanguíneo dura por muito tempo, a condição é chamada de embolia pulmonar maciça, um quadro grave.

Quais são os sintomas da embolia pulmonar?

Os principais sintomas da embolia pulmonar são:

Tosse seca ou com sangue;

Falta de ar;

Dor no esterno (osso que fica no meio do pulmão);

Elevação dos batimentos cardíacos são sintomas

Em seu site, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem uma lista de possíveis riscos da lipoaspiração. Dentre eles está "trombose venosa profunda, complicações cardíacas e pulmonares".

Quais são os fatores de risco para embolia pulmonar?

Segundo o Ministério da Saúde, são fatores de risco para uma embolia pulmonar:

Imobilidade prolongada (passar muito tempo parado);

Cirurgias extensas;

Câncer;

Traumas físicos;

Uso de anticoncepcionais com estrógeno;

Reposição hormonal;

Gravidez e pós-parto;

Varizes;

Obesidade;

Tabagismo;

Insuficiência cardíaca;

Idade superior a 40 anos;

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Distúrbios na coagulação do sangue

