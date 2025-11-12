A- A+

VIDEOCAST Luana Carvalho estreia videocast "Diz no Samba", desdobramento do Sambabook dedicado a Beth Carvalho Série em seis episódios reúne nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Teresa Cristina e Regina Casé em conversas sobre memória, identidade e resistência do samba

O legado de Beth Carvalho ganha um novo espaço de celebração com o videocast “Diz no Samba”, apresentado e idealizado por Luana Carvalho, filha da eterna Madrinha do Samba.

A série estreou nesta segunda (10), com novos episódios lançados semanalmente, às segundas-feiras, nas principais plataformas de streaming, entre elas YouTube, Spotify, Apple, Deezer e Amazon.

Com seis episódios, o projeto amplia o alcance do Sambabook Beth Carvalho, lançado neste ano, em múltiplos formatos — de álbuns digitais a apresentações ao vivo —, e se consolida como um novo capítulo na trajetória da Musickeria, produtora responsável pelo projeto há mais de uma década.

Um encontro entre gerações do samba

Ninguém melhor que Luana Carvalho, criada entre grandes nomes da MPB e do samba, para conduzir conversas cheias de afeto e memórias.

Ao longo da temporada, ela recebe artistas como Sombrinha, Moacyr Luz, Jorge Aragão, Teresa Cristina, Elisa Lucinda, Regina Casé, Luiz Antônio Simas, Dudu Nobre, Mosquito, Rildo Hora e Xande de Pilares.

A cada encontro, os convidados revisitam histórias, parcerias marcantes e lembranças de Beth Carvalho, com direito a canjas musicais de Luana e do músico Thiago da Serrinha, ao cavaquinho.

Episódios e convidados

O episódio de estreia trouxe Zeca Pagodinho e Jorge Aragão — ambos já homenageados em edições anteriores do Sambabook — em uma conversa sobre parcerias e bastidores do samba.

Na sequência, o programa recebe:

17/11 – Dudu Nobre & Sombrinha

24/11 – Regina Casé & Xande de Pilares

01/12 – Moacyr Luz & Luiz Antônio Simas

08/12 – Elisa Lucinda & Teresa Cristina

15/12 – Mosquito & Rildo Hora

Samba como pensamento e linguagem

Mais do que um programa de entrevistas, “Diz no Samba” se propõe a ser um espaço de troca afetiva e reflexão sobre o samba como cultura e forma de pensamento.

“Quero mostrar o samba não só como ritmo musical, mas como construção cultural e de comportamento”, explica Luana. “Falar da literatura influenciada pelo samba, do poeta suburbano, do frequentador de botequim e, claro, de Beth Carvalho, uma das grandes personagens da nossa história.”

Para Luana, o ambiente íntimo e familiar foi essencial. “Todos os convidados se sentiram em casa. Isso tem a ver com a intimidade que temos entre nós e com o próprio universo do samba. A escola que eu fiz foi o samba que me deu”, resume.

Com direção de produção de Afonso Carvalho (idealizador do Sambabook), roteiro de Mari Faria, direção audiovisual de Pietro Grassi (3.14 Filmes) e direção de arte de Pedro Colombo, o videocast é uma realização da Musickeria.

Sobre o Sambabook

Criado em 2011 pela Musickeria, o Sambabook é a maior plataforma de conteúdo dedicada ao samba. Já homenageou João Nogueira, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Jorge Aragão, reunindo elencos estelares em gravações exclusivas.

Em 2025, o Sambabook Beth Carvalho foi lançado em diversos formatos: álbum digital, audiovisual, caderno de partituras, ambiente na web, discobiografia “Uma vida pelo samba” (escrita por Rodrigo Faour) e agora, com o videocast “Diz no Samba”, chega também ao universo dos podcasts e vídeos sob demanda.

*Com informações da assessoria



