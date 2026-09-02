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famosos Luana Piovani acusa Pedro Scooby de cuidar mal dos filhos ao postar story com piolhos Atriz postou foto com a legenda: "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos"; surfista respondeu com vídeo dizendo que criança já chegou de Portugal com piolhos

A briga pública entre Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou mais um capítulo, e mais uma vez por conta de acusações sobre cuidados com os filhos — o ex-casal tem três crianças, Dom, de 14 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 11 anos.

A troca de farpas começou com stories da atriz, que está em Fernando de Noronha (PE), falando que Liz estaria com piolhos após após um período com o pai.

Luana postou foto com vários piolhos mortos, com a legenda "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar!", em relação à participação do surfista na Dança dos Famosos. Em outro story, ela postoum uma foto de machucados de Dom que seriam picadas de insetos.

O surfista rebateu às críticas em um vídeo postado em suas redes, dizendo que a filha já teria chegado de Portugal com piolhos: "E a gente cuidou, a gente tava limpando, tirando os piolhos.

Normal, deve ter alguns ainda", declarou o surfista. Sobre os machucados mostrados pela atriz, Scooby explicou que Bem tem uma rotina intensa de brincadeiras e atividades ao ar livre e teria sofrido diversas picadas de mosquito durante uma passagem pela Bahia: "Ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando. Se embrenhou lá no mato na Bahia. Parecia que estava com a perna cheia de catapora porque, de tanto mosquito que pegou ele nas pernas..."

Em outro vídeo, em que ela chama Scooby de "língua de trapo", a atriz respondeu dizendo que Cintia Dicker, a quem chama de "sua ex-esposa", já havia relatado coceiras na cabeça de Liz.

"Língua de trapo, fala com a Cintia, sua ex-esposa, pra você ver. Ela começou a coçar a cabeça uma semana depois. Quando eu falei com a Cintia, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e carinho, que sempre esteve ajudando a cuidar dos meus filhos (...) Eu falei, 'Cintia, eu mudo de nome, se foi no primeiro dia em que ela chegou'. Foi uma semana depois, ela pegou o piolho no Brasil com você. (...) Deixa de ser irresponsável, bate no peito, segura a tua onda, cresce, evolui", disse a atriz no vídeo.

Separação após sete anos

A troca de farpas acabou botando mais lenha na polêmica separação de Pedro Scooby e Cintia Dicker, após sete anos de relacionamento. Pedro confirmou que ele e Cintia estão separados há cerca de dois meses.

Os dois são pais de Aurora, de 3 anos, e, segundo o atleta, o término aconteceu de maneira amigável.

Ele também fez questão de dizer que pretende manter a ex-companheira em sua vida e negou que traição ou qualquer situação de desrespeito tenha motivado a separação.

Antes do anúncio, alguns sinais já vinham chamando atenção. A ausência das alianças e a redução das aparições públicas do casal alimentaram rumores nos últimos meses.

No fim de julho, Scooby foi sozinho ao casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes, o que também despertou comentários

. Nas redes, a falta de registros recentes dos dois juntos reforçou a impressão de que havia algo diferente na relação.

Foi o suficiente para Luana reaparecer no assunto. Parte dos comentários dizia esperar uma reação da atriz; outros já projetavam uma possível reconciliação.

"Pronto, só me lembro da previsão da vidente que falou que ele voltaria pra Luana Piovani", escreveu uma internauta. "Luana Piovani está digitando...", brincou outra. Teve ainda quem pedisse justamente o contrário: "Só não volte com a Luana Piovani, pelo amor".

A curiosidade em torno da ex não parou por aí. "Doida pra ouvir Luana", escreveu uma seguidora.

Outra apostou: "Luana é apaixonada pelo ex marido. Aguardem, logo estão juntos novamente".

Também houve quem tentasse ligar declarações recentes da atriz sobre Scooby ao novo momento do surfista: "Tá explicado a Luna elogiar ele na última entrevista, ela tá até mais leve esses dias", comentou uma usuária.

Pedro e Piovani foram casados e têm três filhos. A relação dos dois já rendeu discussões públicas ao longo dos anos, o que ajuda a explicar por que, diante de uma nova separação do surfista, a internet rapidamente voltou a olhar para a ex.

Por enquanto, porém, a única confirmação é a do fim do relacionamento com Cintia.

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