Luana Piovani acusa Zé Felipe de machismo após ataque nas redes

Luana Piovani voltou a se manifestar contra Zé Felipe nesta quinta-feira (15), após ter sido xingada pelo cantor nas redes sociais.

Desta vez, a atriz apontou machismo na atitude dele e fez novas críticas em sua conta no Instagram.

Nos stories, Luana repostou uma publicação com foto dela ao lado de Zé Felipe, acompanhada da frase: "O machismo ainda persiste no debate público".

Em seguida, escreveu: "Ignorantes não têm vocabulário, linha de raciocínio e tampouco retórica".



A troca de farpas começou após Luana criticar a influenciadora Virgínia Fonseca, mulher de Zé Felipe, pelo depoimento na CPI das Bets, na última terça-feira (13).

A atriz compartilhou comentários sobre a audiência em seus stories, o que desagradou o cantor.



Irritado, Zé publicou um vídeo com ofensas direcionadas a Luana. "Acordei já com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar. Ô Luana Piovani, vai tomar no seu c*, pelo amor de Jesus Cristo, filha", disse.



A fala repercutiu nas redes sociais, e seguidores começaram a pedir uma resposta da atriz.

Um deles perguntou: "Lu, que hora você vai acordar? O Brasil está esperando você macetar o Zé Felipe. Consegue dar uma previsão de horário mais ou menos? Estamos ansiosos".



Luana respondeu de forma indireta: "Só estamos por isso, né? Não jogo luz em sombra!"



A fala repercutiu nas redes sociais e o cantor comentou: "Fusível deve estar queimado. Não joga luz em lugar nenhum".



Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e sogra de Virgínia, também alfinetou Luana nas redes sociais. Além de dizer que a fala da atriz sobre a nora foi "amarga", ela ironizou o afastamento de Piovani da televisão.

"Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo. Alô, TVs, respondam essa moça... talento ela tem."



Até a publicação desta matéria, Virgínia Fonseca não havia se pronunciado sobre as críticas. Zé Felipe também não voltou a comentar o caso.

