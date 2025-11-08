A- A+

famosos Luana Piovani, Bruna Griphao: famosas contra projeto que dificulta aborto legal em crianças Em suas redes sociais, artistas se manifestaram ainda contra a proibição de conscientização sobre casamento infantil

Diversas personalidades brasileiras têm se manifestado nas redes sociais contra o projeto de lei que que dificulta a realização do aborto legal em crianças.

Aprovado na quarta-feira (5) pela Câmara dos Deputados, por 317 a 111, o PL suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que determinava que menores de 14 anos podem realizar aborto em qualquer mês da gestação.

Astrid Fontenelle, Teresa Cristina, Luana Piovani e Bruna Griphao estão entre as vozes que criticam a proposta, considerada por movimentos de direitos humanos um retrocesso na proteção de meninas vítimas de violência sexual.

A apresentadora Astrid Fontenelle foi a suas redes sociais convocar a população a aderir a um abaixo-assinado contra a PL aprovado pelo que ela chama de "o pior congresso da nossa história" que impede que crianças vítimas de estupro façam aborto: "criança não tem que ser mãe. E esses criminosos nojentos não são pais. São monstros", disse Astrid, observando que a PL também aprova autorização para casamentos com menores de idade.

"O Brasil é o 6º país no mundo em casamentos infantis. Os números são alarmantes, de estupro em menor, que acontecem dentro de casa. A gente tem que proteger essas crianças", declarou.

A cantora Teresa Cristina, que comentou no post de Astrid — " horror!" — também denunciou que o projeto aprovado impede campanhas contra casamento infantil e proíbe informar meninas vítimas de vilência sexual sobre o direito ao aborto, o que chamou de "pedofilia legalizada". "Querem calar o Estado e punir as vítimas. Criança não é mãe, é vítima", decretou.

Luana Piovani, por sua vez, fez um posicionamento mais inflamado: segundo ela, o projeto que "proíbe mneninas estupradas grávidas de procurarem seus direitos sobre aborto legal seguro e quer proibir o governo de fazer campanhas de conscientização entre o casamento de adultos com crianças" é gravíssimo.

"Existem mais de 34 mil menores de 14 anos em um casamento conjugal no Brasil. Eles nos querem escravizadas, uma massa de usufruto". A atriz convocou os seguidores a "parar tudo e ir para as ruas".

A atriz Bruna Griphão também usou suas redes sciais para se manifestar contra o projeto que considera "mais um passo em direção à idade da pedra", afirmando que qualquer legislação que trate de restringir o aborto legal em casos de estupro cometido contra menores é "um absurdo que precisa ser impedido", e convocou todos a pressionarem seus parlamentares.

