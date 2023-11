Luana Piovani comenta agressão a Ana Hickmann cometida por marido: 'Que tristeza. Mais uma'

A- A+

A atriz Luana Piovani, que, no início dos anos 2000, viveu um episódio de violência doméstica com seu então namorado Dado Dolabella, atual de Wanessa Camargo, comentou neste domingo (12) o caso de agressão do empresário Alexandre Correa contra sua mulher, a modelo e também empresária Ana Hickmann. "Que tristeza. Mais uma. Nem todo homem, mas sempre um homem", escreveu Luana em seu perfil no Instagram.

Um desentendimento entre Ana, de 42 anos, e Alexandre, de 51, terminou na delegacia de polícia, neste sábado (11). Segundo uma nota divulgada pela assessoria de Hickmann, ela "não sofreu maiores consequências em sua integridade física", mas foi "conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". Por conta da briga, Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica.

Há quanto tempo Ana Hickmann é casada com o marido?

Casados há 25 anos, Ana Hickmann e Alexandre Correa se conheceram em um clube noturno em São Paulo, quando a modelo tinha 15 anos. Alguns meses depois, ela teve uma proposta de trabalho na França e os dois se casaram antes de ir, duas semanas antes de ela completar 17 anos.

O que aconteceu com Ana Hickmann e o marido

O caso foi registrado na delegacia de Itu (SP), cidade onde o casal mora. Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo G1, a Polícia Militar foi chamada ao condomínio. Lá, Ana Hickmann relatou que estava na cozinha da sua casa, junto com o esposo, o filho do casal, de 10 anos, e funcionários, quando começou uma discussão entre os dois. Na sequência, Alexandre teria pressionado Ana contra a parede e ameaçado agredi-la com cabeçadas.

Quantos anos tem o marido de Ana Hickmann?

A apresentadora então teria conseguido afastar Alexandre, de 51 anos. Mas, ao tentar pegar o celular em uma área externa da casa, ele teria fechado uma porta de correr, pressionando o braço esquerdo dela. Ana ainda assim ligou para a Polícia Militar, que foi até a casa, mas Alexandre já tinha saído do local.

Segundo a PM, Ana Hickmann foi sozinha até a Santa Casa, em Itu, passou pelo atendimento médico e foi liberada. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", diz a nota enviada pela assessoria.

Em publicação no Instagram, Alexandre Correa admitiu o desentendimento, mas alegou que a discussão "não gerou maiores consequências". Disse ainda que "tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno" e pediu desculpas à família pelo ocorrido.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências (...) Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito", diz a postagem.

