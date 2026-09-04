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Famosos Luana Piovani comenta vídeo de cientista com críticas a Pedro Scooby: "Arrasou no óbvio" Briga da atriz com ex-marido envolvendo os filhos tem novo capítulo, agora com post de Ana Bonassa

Após o "piolhogate", Luana Piovani voltou a falar sobre o período em que os filhos ficaram com Pedro Scooby no Brasil. A atriz critcou o ex-marido usando um post da cientista Ana Bonassa, que comentou a polêmica envolvendo os piolhos dos filhos do ex-casal.

A troca de farpas começou com stories da atriz, que está em Fernando de Noronha (PE), falando que Liz estaria com piolhos após após um período com o pai.

Luana postou foto com vários piolhos mortos, com a legenda "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar!", em relação à participação do surfista na Dança dos Famosos. Em outro story, ela postoum uma foto de machucados de Dom que seriam picadas de insetos.

O surfista rebateu às críticas em um vídeo postado em suas redes, dizendo que a filha já teria chegado de Portugal com piolhos: "E a gente cuidou, a gente tava limpando, tirando os piolhos. Normal, deve ter alguns ainda", declarou o surfista.

Como resposta, Luana repercutiu um vídeo de Ana Bonassa, da página Nunca Vi 1 Cientista, que questionou a versão apresentada por Scooby. “Menina, e o Pedro Scooby que descobriu uma nova espécie de piolho. Bom, ou é isso ou ele foi relapso com os filhos”, ironizou a cientista.

Segundo Ana, Scooby poderia ter tratado os piolhos das crianças durante todo o tempo em que elas permaneceram com ele.

“Não existe isso de ficar dois meses tentando matar piolho e nada funcionar, então mesmo que os filhos estivessem indo para a casa do Pedro já com piolho era para no mínimo ele ter tratado essa infestação. Ou vai ver é um superpiolho resistente para tudo que existe e para qual a humanidade ainda não está preparada”, disse a cientista.

Luana comentou na publicação concordando com a análise. E aproveitou para alfinetar o ex-marido mais uma vez. “Arrasou no óbvio, mana… ele cavou a própria cova, devia ter assumido né… ai ai, viu”.

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