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"BOYS LIXO" Luana Piovani conta como abandono paterno impactou suas relações amorosas Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast 'Conversa vai, conversa vem', atriz lembra pergunta que fez à mãe quando descobriu que progenitor abriu mão de sua paternidade: 'Meu pai me deu?'"

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Luana Piovani lembrou, em entrevista à jornalista Maria Fortuna, a pergunta que fez à mãe quando soube que seu pai biológico abriu mão do pátrio poder. Durante participação no videocast do GLOBO, ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube e no Spotify, a atriz também contou como esse abandono impactou suas relações amorosas. Leia abaixo:

Sua mãe batalhou na Justiça para ter pensão do seu pai, que para não pagar, abriu mão do pátrio poder. Ou seja, não quis mais ser seu pai. Como se sentiu?

Era um sábado, eu estava enxugando a louça e, do nada, viro para a minha mãe e falo: "Mãe, o meu pai me deu?". Imagina a coitada... "Não, minha filha, ele não te deu, porque você não é um pacote. Mas, ele achou melhor..." E daí não tem muito como dourar a pílula, né? Daí eu tenho uma crise de choro. Mas passou, lavou tá novo. Mas isso gerou um comportamento padrão nas minhas relações com homens. Ainda bem que fui pra terapia com 20 anos. Entendi que estava sempre me relacionando numa tentativa de organizar minha relação com meu pai...

E tinha medo do abandono...

Exatamente. Fazia tudo para o relacionamento estar perfeito. Não podia errar... vai que ele me abandona de novo? A sensação física da pessoa indo embora e você ficando. Minha analista falou: “Você nunca foi embora, sempre foi deixada. E revive a vida inteira o abandono. Cada saída, um abandono de novo.”

Enfileirou boys lixo. Como identificá-los? E um boy bom?

Enfileirei. Tenho olho treinado para o estético, o esteticamente organizado, digamos assim. Nunca me interessei por um mais ou menos. Intelectual, inteligente, gentil, generoso... Boy bom eu estou achando que não tem. Agora, boy lixo é bem fácil de identificar: primeiro, o ghosting. Tem uns que demoram dois dias; outros 15 minutos. O último levou um mês e meio. Fiquei até achando... mas quando veio pensei: "Mais do mesmo". Pena, não conseguiu usufruir do bilhete premiado, perdeu, papai.

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