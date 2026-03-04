Luana Piovani critica ex-namorado Dado Dolabella, que pretende se candidatar a deputado
Artista não poupou palavras ao falar sobre a pré-candidatura do ator, que teve a filiação ao MDB anunciada na terça (4)
Que Luana Piovani não fica calada diante de certos assuntos, isso muitas pessoas já sabem. Pois bem, a atriz foi questionada por alguns de seus seguidores para comentar a pretensão de seu ex-namorado, Dado Dolabella, de se candidatar a deputado federal pelo Rio de Janeiro. E ela respondeu, afirmando não esperar mais “nada” do Brasil. A pré-candidatura do ator, que já se filiou ao MDB, foi anunciada na terça-feira (4).
Um dos internautas perguntava justamente o que Piovani esperava do Brasil em meio à pré-candidatura de Dolabella.
“Não espero nada. Aliás, esperar é um verbo que a gente tem que tomar cuidado”, disse ela. “O que eu espero do Brasil? Nada. O que eu acho é que a gente tem que fazer o nosso, a começar votando nos políticos certos, porque a gente tem o governo que a gente escolhe. O que a gente tem que fazer? Tem que aprender a votar. Esse aborto da natureza é candidato? É só não votar nele.”
Leia também
• BTS revela as faixas de "Arirang", álbum que marca o retorno do grupo sul-coreano
• Pedro Almodóvar é homenageado com retrospectiva em São Paulo
• No Mês da Mulher, Itaú Cultural Play estreia mostra de filmes de animação
Na ocasião, ela respondia a perguntas de seus seguidores. Um outro internauta ainda voltou a tocar no assunto de Dolabella, com quem Piovani teve um relacionamento entre 2006 e 2008. Neste último ano do relacionamento, o ator agrediu a artista e foi detido. O agora pré-candidato tem histórico de agressões a outras mulheres também.
“É o país da piada pronta. José Simão sempre falou isso do Brasil. Como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão. Um agressor. Alguém que tenha processo em andamento, um ex-presidiário, todas essas coisas. Mas no Brasil tudo pode”, continuou Piovani em seus stories no Instagram.