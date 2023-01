A- A+

Polêmica Luana Piovani critica Pedro Scooby por pagamento de pensão e diz temer perder a guarda dos filhos Atriz voltou a brigar publicamente com o pai de seus três filhos em desabafo no Instagram, em vídeo no qual diz que surfista não privilegia a educação, só a 'vida irada e a curtição'

Luana Piovani voltou a usar seu Instagram para debater com Pedro Scooby questões referentes aos seus filhos, Dom (10 anos), e os gêmeos Liz e Ben (7 anos). Em um vídeo em que chamou os acertos das contas dos filhos de "novela Irresponsabilidade e Incoerência", a atriz reclamou que o surfista esperou até a véspera do depósito da pensão para pagar "o que ele acha justo".

"Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio pra Portugal comigo, escolheu essa casa comigo (...) mas acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele, porque eu trabalho, não sou madame e tampouco dona de casa", criticou Luana.

Em seguida, a atriz disse acreditar que o ex-BBB vai contratar um advogado em Portugal e disse temer a perda da guarda dos filhos: "Ele vai contratar um advogado que vai sugerir que ele está apto a tirar a guarda. Mas eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus filhos mais a filha dele, recém-nascida. Eu acho que ele precisa de mim. Claro que vão ter que tirar os meus olhos e os meus órgãos para tirarem meus filhos de mim, porque eu priorizo a educação dos meus filhos. Enquanto ele prioriza a vida irada e a curtição".

Na legenda, a atriz disse ter bancado o "vida irada" por muito tempo "até dentista, pense!", marcando empresas que patrocinam Scooby, como a cerveja Corona, a HB (de óculos escuros) e o Esporte da Sorte, acrescentando: "Olha que bonito, que exemplo de paternidade. Vejam em que rolo se meteram, e não vai parar por aqui". Depois, escreveu em caixa alta: "MEUS FILHOS TÊM DIREITO AO MESMO NÍVEL DE VIDA QUE SEMPRE TIVERAM. Querem que mude de casa? que mude de escola?"

Briga por presente de Natal

Na semana passada, Luana já havia criticado o surfista por dar celulares de presente aos filhos sem combinar previamente com ela, e que "cortou na carne" ao deixar os filhos passarem o Natal no Brasil. A atriz também disse que o ex-marido "deveria ser gentil com ela", por estar sem dormir direito por causa do parto da atriz e modelo Cintia Dicker, que deu à luz Aurora, primeira filha dela com o surfista, no dia 26 de dezembro.

A atriz também criticou o fato de Cintia ter ido dirigindo para o hospital: "Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada a direção de um carro em movimento e todos aplaudem. Tem peninha. Sabe o que vocês são mulheres? Burras. Graças a vocês, as cegas que podem ver, levaremos ainda séculos para mudar a nossa triste realidade de abusadas. Eu lamento pela minha semelhante que, pelo que percebo, ainda não entendeu o que está por vir. Escolhas", finalizou.

Veja também

CELEBRIDADES Neymar, Ronaldinho, Anitta: quem são os 20 brasileiros com mais seguidores no Instagram