Famosos Luana Piovani discute com brasileiros em praia de Portugal A atriz se irritou com um grupo de brasileiros que, segundo ela, estava com um cachorro sem coleira que teria se aproximado de sua cachorra

Luana Piovani desabafou em sua conta no Instagram nessa quarta-feira (21), após um episódio que viveu em uma praia em Cascais, distrito de Lisboa, em Portugal, onde mora há alguns anos.

A atriz se irritou com um grupo de brasileiros que, segundo ela, estava com um cachorro solto, sem coleira, e Luana não gostou nada da situação.

Nos stories da rede social, ela relatou que o animal teria se aproximado da sua cachorra, chamada Lola, gerando um desentendimento.

"Quatro brasileirinhos otários, ridículos, gente cafona, né? Porque é um povo sem educação, com um cachorro que estava sem trela na praia que veio arrumar confusão com a minha boneca chamada Lola", começou.



A atriz contou ainda que a situação acabou saindo do controle. "Eu dei um baile neles, e aí o cara olhou para mim e falou: ‘Você é muito mala, né?’. Eu falei: ‘Cara, que vergonha que você me dá, brasileiro andando com cachorro sem trela e você achando que sou eu a errada?’", contou.



Irritada, Luana seguiu criticando a atitude do tutor do pet.

"Deve se achar o máximo porque tem um cachorro de raça com pedigree, exibido, andando todo de preto em Cascais, como se estivesse acima do bem e do mal. É um otário mesmo, um ridículo!", finalizou.

