Luana Piovani diz que não irá se calar após processo movido por Pedro Scooby: "Deus me deu coragem"

A atriz Luana Piovani se manifestou após a repercussão do processo movido por Pedro Scooby, que emitiu um comunicado alegando que a ex-mulher e mãe de seus três filhos — Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7 — não poderá mais tocar em seu nome nas redes sociais. Segundo a artista, o surfista incluiu na ação judicial fotos em que a atriz aparece nua. Nesta sexta-feira (27), Luana voltou a se pronunciar sobre o caso e ressaltou que não irá se calar.

"Tenho repostado todas as inúmeras advogadas que trabalham na Vara Familiar e que estão repostando meu caso, porque mais uma vez virei um case", afirmou. "Deus me deu coragem para não me calar em todas as situações. Se eu nasci com essa força, que ela seja utilizada da melhor maneira possível", acrescentou Luana, por meio dos Stories do Instagram.

Luana agradeceu o apoio que vem recebendo de outras mulheres nas redes sociais. "É para vocês prestarem atenção como isso é muito comum: genitores e responsáveis incoerentes de todo o mundo usam dessa mesma tática para tentar calar, amedrontar e acuar as mães. É para vocês entenderem como o negócio é sério", declarou.

Ela prosseguiu: "Eu tenho essa força, essa voz... Imagina quem não tem isso! É um perrengue que passa porque não chega pensão, porque o pai permite isso e aquilo. E nós, mães, sempre preocupadas porque a gente não pensa no agora. A gente está sempre lá na frente! E o mais louco de tudo isso é que o genitor (Pedro Scooby) tem uma história terrível de separação dos pais, e está aí tentando fazer mal para a mãe dos seus filhos. A pessoa passa por uma história, mas não quer proteger os seus daquilo que passou", acrescentou Luana.

Pedro Scooby contesta

Após Luana Piovani ter exposto o processo que Pedro Scooby está movendo contra ela na Justiça, o surfista usou seu perfil do Instagram para se manifestar sobre o assunto via assessoria jurídica.

Segundo a nota de esclarecimento, Scooby escolheu recorrer à justiça para preservar a imagem dos filhos que tem com a atriz: Dom, de 11 anos, e os gêmeos Ben e Liz, de 7.

A seguir, confira na íntegra a resposta do surfista publicada na rede social.

A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente. Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o Judiciário Brasileiro proferiu decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça "qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum", devendo o conflito ser resolvido em âmbito familiar. O descumprimento da decisão judicial implica, além de multa, em desrespeito ao Judiciário brasileiro como instituição do estado democrático de direito e ignora os efeitos nocivos da superexposição dos menores. Não é verdade, portanto, que Pedro Scooby não se socorrerá da justiça brasileira e dos mecanismos legais de proteção da vida privada dos seus filhos, assegurando seu bem-estar e dignidade. O diálogo, o espírito de cooperação e o senso de responsabilidade com a exposição na internet são ferramentas indispensáveis para dirimir o conflito, preferencialmente de forma amigável, preservando a intimidade e privacidade dos menores.

