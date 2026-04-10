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Famosos Luana Piovani diz que relação tóxica com o filho mudou depois que ele foi morar com o pai Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', atriz também comenta sobre a exposição dos filhos nas redes sociais e sobre briga na Justiça com Pedro Scooby

Luana Piovani falou sobre a relação com o filho mais velho, Dom, que completou 14 anos recentemente, em entrevista à jornalista Maria Fortuna.

O menino foi morar com o pai, o surfista Pedro Scooby, depois de um período conturbado com a mãe, em Portugal. À época, a atriz compartilhou com os seguidores seu desconforto e afirmou que não ia tolerar "desrespeito" de ninguém, "nem de filho".

A mudança fez muito bem à família. No entanto, a briga na Justiça com o ex-marido, Pedro Scooby, por pensão continua, como ela também contou durante participação no videocast do GLOBO, ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube e no Spotify. Leia abaixo:

Amei a sua frase quando Dom, seu filho mais velho, foi morar com o pai, Pedro Scooby: “Não admito que ninguém me trate mal: boy, mãe, pai, patrão...”

Nem filho. A maternidade é uma obsessão, e filho é manipulador. Você vai deixando acontecer porque ama, acha que vai melhorar. Vi que estava vivendo um inferno, com um algoz em casa que todo dia empurrava o punhal mais pra dentro.

Uma relação tóxica...

- Consegui ter a grandeza e generosidade de perceber que a felicidade dele não estava aqui comigo (em Portugal, onde a atriz mora com outros dois filhos). Ele tinha o direito de viver com o pai. Foi bom para todos. Dom está feliz, nossa relação virou uma lua de mel, Pedro está mais responsável e tem me surpreendido.

- A sua coragem em dizer o que sempre o que pensa vem acompanhada de grande exposição: sua, dos seus filhos, da família. Fica todo mundo exposto para o escrutínio do público. Essa é uma questão para você?

- Não é. Talvez, o que vá dizer seria injusto, mas eu não vou me melindrar porque o Dom vai passar vergonha. Não vou deixar de falar. Ele vai aprender passando vergonha porque eu passei vergonha com a minha mãe. E ela sempre esteve certa. Sempre a vi lutar pelos pelos direitos dela?

- Sua coragem vem daí?

- Vem. Com certeza, minha mãe é responsável por 50% da minha força. Ninguém passava na frente dela na fila. Sempre entendi que o direito de um vai até quando começa o do outro, porque minha mãe sempre fez isso... Não posso deixar de lutar e de falar as coisas. Talvez seja egoísta o que estou falando e não é nem sobre o Dom, mas para todo mundo. Chateou? Vai pagar a terapia, vai tomar o remédio. O que não dá é para ficar no silêncio diante de tantas atrocidade acontecendo.

- E como é que vai a sua relação com o Pedro Scooby, seu ex e pai do seus filhos. Definiram o valor de pensão?

- É pra dar uma nota? Acho que seis e meio, porque aí passa de ano. Estou na Justiça ainda, porque ele me dá três mariolas e eu quero metade do pacote de mariola. Inclusive, não vejo a hora da gente começar a receber pra criar filho.

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