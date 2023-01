Luana Piovani diz que vem ao Brasil e quer organizar evento para discutir questões de mulheres e mãe

A- A+

A discussão pública entre Luana Piovani e Pedro Scooby nas redes pode ter sido o ponto de partida para a criação de um evento. Pelo menos é o que a atriz revelou nos stories do seu Instagram, nesta quarta-feira (4). Piovani disse que está cogitando fazer uma espécie de "fórum" para discutir questões relativas à maternidade, entre outros tópicos do universo feminino.

A atriz, que mora em Portugal, quer aproveitar a visita que fará ao Brasil para amadurecer a ideia. Ela disse que virá ao Brasil em fevereiro para trabalhar, que pretende encontrar amigos e familiares, e que está aberta a sugestões sobre como organizar o tal fórum.

"Será que tem uma marca, uma empresa pra gente juntar?", questionou a atriz. "A gente vai vendo aí quanta coisa acontece, quais são as mazelas do mundo, e como a união é importante quando a gente descobre que os problemas são quase sempre muito parecidos", afirmou.

Entenda a discussão

Não é a primeira vez que Luana Piovani e Pedro Scooby discutem publicamente nas redes sociais. A atriz e o surfista foram casados por 8 anos e, juntos, tiveram três filhos: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6. Recentemente, no Natal, Piovani foi às redes se queixar de Pedro que, segundo ela, não estaria monitorando o uso do celular por parte dos filhos de maneira adequada. "O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde que ele tem 4 anos", disse a atriz.

Depois, o assunto mudou. Luana Piovani passou a reclamar sobre a pensão que Scooby paga para os filhos. Segundo ela, o ex-BBB estava querendo diminuir o valor da pensão. Scooby se defendeu:

"Nunca me recusei a pagar nada com relação aos meus filhos, eu tenho até o dia 8/1 para esse pagamento. Porém, já adiantei no dia 2/1, 70% em cima do valor estipulado por ela. Antes de qualquer resposta a mim ou à minha advogada, Luana foi para a internet dizer que eu não pagava", afirmou ele.

Scooby também reclamou da ex. Ele disse que se incomoda com a exposição dos filhos diante da lavação de roupa suja do casal nas redes. "Tentei por muitos anos viver em paz com Luana, mas ela sempre preferiu tratar da vida dos nossos filhos publicamente como uma novela através da internet", disse Scooby.

