DEU O QUE FALAR Saiba quem é o CEO que viralizou ao perseguir filho de Luana Piovani com lança-chamas de brinquedo Empresário aparece em vídeo brincando com filho da atriz disparando o equipamento

Um vídeo de 2022, em que João Ricardo Mendes, CEO do site de viagens Hurb, aparece correndo atrás de Dom, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby, com um lança-chamas de brinquedo, voltou a circular nas redes sociais e gerou indignação da atriz. As imagens ficaram no ar até a manhã de segunda-feira (24), quando foi removido da rede social após a repercussão do caso.

No vídeo, publicado no perfil de Mendes no Facebook, o empresário persegue Dom pela sala de sua casa enquanto dispara algumas vezes o equipamento. O menino, que usa uma máscara de Stormtrooper, personagem da saga de filmes Star Wars, aparece fugindo da brincadeira.

Quem é João Ricardo Mendes?

O empresário fundou o Hotel Urbano, que viraria o Hurb, em 2011, junto do irmão. Na época, o país vivia uma alta no setor de turismo, principalmente pela novidade de pacote de compra coletiva. Antes da empresa, começou a empreender aos 18 anos, quando abriu uma barraca de bebidas na praia do Pepê, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Em 2023, renunciou do cargo de CEO do Hurb. Ele enfrentou uma série de polêmicas envolvendo interações inadequadas com clientes. No ano, foi pego fazendo ameaças e xingando clientes em grupos de WhatsApp. Em um grupo, chegou a chamar um deles de "retardado" e "bundão".

Neste ano, o Hurb demitiu 200 funcionários. Mesmo sem ser CEO, ele ainda comanda a empresa e foi quem tomou a decisão. Ainda em 2025, Mendes afirmou que daria dar prioridade aos reembolsos dos consumidores que falassem bem da marca. Até meados deste mês, Hurb acumulava mais de 34 mil processos no Judiciário do Rio.

