Luana Piovani, Marcello Antony e cia: como estão os artistas brasileiros que vivem em Portugal

Nos últimos anos, artistas brasileiros tem escolhido Portugal como destino. Seja por efeitos da crise financeira no Brasil, pela qualidade de vida no país europeu ou por opiniões políticas, fato é que essas pessoas saem daqui para se estabeleceram na Terrinha.



Alguns, como Marcello Antony, fazem a "ponte aérea" e seguem participando de produções nacionais, outros, como Luana Piovani, têm carreira também no exterior.

Veja como estão os brasileiros famosos que moram e trabalham em Portugal.

Marcello Antony

Em Portugal desde 2018, o ator vive com a mulher, Caroline, e os filhos: Francisco, de 20 anos, e Stéphanie, de 23, do casamento com a atriz Mônica Torres; Lorenzo, de 11, do relacionamento atual; e Lucas, de 22, e Louis, de 17, seus enteados. No país, abriu uma hamburgueria e um restaurante de comida internacional, mas não parou de atuar. Ano passado, ele fez "Novela", série que será lançada pelo Prime Video este ano. E terminou de gravar recentemente "Da ponte pra lá", que chegará à HBO Max.

Luana Piovani

A atriz também foi para Portugal em 2018 e, por lá, ela já apareceu em séries, filmes, novela e até apresentou programa de TV. Em 2019, comandou o reality show "Like Me" ao lado do modelo e apresentador português Ruben Rua. Depois, ela interpretou Juraci na série "Patrões Fora" (2021) e viveu a personagem Michele Faria na minissérie "O Clube" entre 2020 e 2021. No mesmo ano atuou em "Auga Seca", que foi ao ar na RTP. O projeto mais recente de Luana Piovani em Portugal foi a novela "Sangue Oculto" do canal SIC, que estreou em setembro de 2022. Na trama, que termina este ano, ela vive a vilã Vanda Corte Real. Mesmo vivendo na Europa, Luana gravou dois filmes brasileiros: "Amigas de Sorte" e "Maior que o Mundo".



Thiago Rodrigues

Assim como Marcello e Luana, o ator Thiago Rodrigues também foi para Portugal em 2018. Em recente participação no Faustão, na Band, ele explicou que saiu do Brasil por ter cansado de sempre ser escalado para o mesmo tipo de papel. Em Lisboa, Thiago tem um restaurante, o Jobim, e atua por lá. Estreou no país com um papel na novela "Valor da Vida" (2018), depois fez "Prisioneira" (2019). Agora, está no ar em "Quero é Viver", do canal TVI. Além disso, o ator assinou um contrato com a Record TV e atuou nos folhetins "Amor sem Igual" (2019) e "Gênesis" (2021).

Mallu Magalhães e Marcelo Camelo

O casal vive em Portugal desde 2013 e coinciliou suas carreiras solo com a Banda do Mar, formada por Mallu, Marcelo e o percussionista português Fred Ferreira até 2018. Mallu e Marcelo tiveram uma filha em Portugal, Luísa, já com seis anos, e costumam vir ao Brasil para shows. Mallu, por exemplo, passou por Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Petrópolis com a turnê de seu último álbum "Esperança".

Pedro Cardoso

Pedro Cardoso foi com a esposa e os filhos para Portugal em 2012 e vive em Cascais. No ano passado, o ator fez um vídeo acusa produtores e funcionários da WarnerMedia de “assassinar” a série “Área de serviço”, que ele e a esposa, a atriz Graziella Moretto, criaram para a plataforma de streaming HBO Max. O ator mantém um canal no YouTube, o Pedro Cardoso Autofalante.

