Luana Piovani retoma trabalho como cantora, em restaurante em Portugal

A- A+

A atriz Luana Piovani retoma, nesta quinta-feira (8), o trabalho como cantora, com uma nova temporada do espetáculo "Cantos da Lua", no restaurante La Fiorentina, em Lisboa, em Portugal, onde ela mora.

Acompanhada por um músico, ela circula entre as mesas do estabelecimento com um microfone em punho para rememorar histórias pessoais e realizar números musicais.

A artista brasileira idealizou o espetáculo em 2024 para celebrar seus 35 anos de carreira. Agora, ela volta a encená-lo, mas dentro de um restaurante — e não mais num teatro.

"Começou a temporada de 'Cantos da Lua', em Lisboa , novamente. Dessa vez mais perto e mais gostoso. Venham que vão querer voltar! Entretenimento de qualidade. Verdade, estudo, carisma e troca. Vem fazer festa comigo, vem", anunciou ela, por meio do Instagram.

A divulgação do evento promovido pelo restaurante — que já teve uma unidade no Brasil (no Leme, em Copacabana) — destaca "experiências divertidas e nunca contadas da atriz, sempre com muito humor".

A artista afirma que a ideia é promover uma mescla entre teatro, stand up e musical.

"O espetáculo é muito dúbio porque entro com uma postura de diva, naquela entrada silenciosa, triunfal e impactante e ao mesmo tempo eu estou pelada, estou humana. Eu rio de mim mesma. Enquanto o mundo se aplaude, se põe em um pedestal, se coloca perfeito, eu estou fazendo exatamente o oposto, o caminho inverso, eu vou para a humanização", contou, numa entrevista à emissora francesa RFI.

Veja também