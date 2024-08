Luana Piovani revela mudança na relação com Pedro Scooby: "Gato e rato só na Justiça"

A- A+

A atriz Luana Piovani surpreendeu seus seguidores ao revelar uma melhora na relação com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, na terça-feira, 13. Enquanto respondia a perguntas no Instagram, a artista detalhou que os desentendimentos dos dois, agora, se limitam à Justiça.

"As coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Até porque eu mereço, sou uma baita de uma batalhadora", iniciou Luana. "No Judiciário, estamos igual gato e rato, mas, na vida pessoal, conversamos super bem, trocamos experiências. [...] Parecemos dois malucos", brincou.

Questionada por um seguidor sobre seu maior receio com a volta dos filhos das férias com o pai, Luana disse que, ao chegarem em sua casa em Portugal, as crianças não terão acesso ao celular. "Devem estar com o celular lá no Brasil, mas aí não é comigo", afirmou.

A atriz também disse que "o Bem volta falando um pouco mais de palavrão", mas que o filho sabe que não pode falar palavrões na casa da artista. "Atualmente, não está tão difícil, porque as crianças já cresceram um pouquinho. Facilita", comentou.

Impedida judicialmente de falar sobre Pedro Scooby nas redes sociais, Luana enfrenta uma batalha judicial desde que acusou o surfista de não pagar pensão aos filhos. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão em agosto de 2023.

Há alguns meses, Dom, o filho mais velho, se mudou da casa de Luana, em Cascais, em Portugal, para a casa do pai, no Rio de Janeiro, o que também causou debates públicos entre o ex-casal. Eles também são pais de Bem e Liz, que moram com a mãe, e Pedro é pai de Aurora, fruto do relacionamento com Cintia Dicker.





