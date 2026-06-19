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celebridades Luana Piovani se defende de acusação de racismo, mas diz ter aprendido com erro Atriz se manifestou após ter recebido um vídeo seu de 2018 em que teria feito declarações de teor racista

Luana Piovani se defendeu, por meio de stories publicados no Instagram nesta sexta-feira (19), de uma acusação de racismo depois de ter recebido um vídeo de uma fala antiga, de 2018. Segundo ela — que não citou o teor das declarações, por óbvio — a situação ganhou força depois que a suposta vítima enviou o conteúdo para uma amiga sua. A atriz afirmou que, na época, ainda não tinha a mesma consciência sobre raça e outras pautas sociais e reforça que tem buscado um aprendizado contínuo.

“Acharam uma fala racista minha de 2018. Sim, para você ver. Eu, como praticamente o mundo e o Brasil inteiro, era racista e eu não sabia. Graças a Deus, eu estou há muito tempo estudando. Isso tem anos”, disse Piovani. “Se a menina quiser me processar, estou aqui para ser processada porque falei. Eu fui racista, eu errei. Mas estou aprendendo, já não comento esse tipo de imbecilidade. É algo que vai além de um simples erro.”

“Quero dizer que, antes de eu me letrar sobre tudo, raça, gênero, feminismo, eu era uma pessoa que faz parte dessa sociedade racista.”

“Lembro que já falei para uma mulher: ‘Você tem cara de cabeleireira de salão de bairro’. Tá certo isso? Não tá, mas isso foi a minha reação a algum tipo de agressão. Não estou falando que está certo. Só estou falando que eu aprendi e hoje, quando estou afim de encher o saco de uma espinhada, eu não falo esse tipo de coisa”, continuou. “Eu aprendi que você não fala da aparência da pessoa. Não fala de erro de português, que era uma coisa que pegava muito, que vinham me agredir na internet.”

A artista ainda afirmou que costuma enfrentar diversas críticas e episódios polêmicos — muito por conta das brigas das quais toma partido. “Tomo porrada na internet desde que entrei. Já fui muito cancelada, eu mesma me cancelo e agora mesmo eu mesma estou me cancelando”, afirmou.

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