Luana Piovani se manifesta após Dado Dolabella ser acusado de agredir Wanessa Camargo

Cobrada por internautas, a atriz Luana Piovani se manifestou sobre a acusação de que Dado Dolabella teria agredido a cantora Wanessa na última quinta-feira (21). Luana namorou o ator no começo dos anos 2000 e o acusou de agressão física. Numa sequência de vídeos compartilhados nas redes sociais neste sábado (23), ela disse que não ia comentar o assunto nem “ficar tecendo comentário sobre escolha pessoal equivocada”.

“Eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês. Não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes para falar”, afirmou Luana, convidando o público a assistir à live que ela fez nesta sexta (22) com a ativista Debora Saueressig. A atriz disse que está preocupada com “pandemia social que nós estamos vivendo que é esse extermínio de mulheres e crianças”. “ Vocês não estão observando, não? Que as mulheres seguem sendo assassinadas das maneiras mais absurdas, bizarras e grotescas? E as crianças estão nesse balaio sempre, gente. Sempre”, acrescentou.

“Eu sei que a vida está difícil e vocês querem entretenimento rápido, bom e barato, coisa que eu costumo oferecer com os meus comentários, né?”, disse Luana, revelando que vai estrear um podcast sobre fofoca.

Lei Maria da Penha

Luana checou a denunciar Dado por agressão e o ator foi condenado, mas nunca cumpriu pena. O caso ocorreu em outubro de 2008, na Boate 00, na Gávea, Zona Sul do Rio. A atriz comemorava a estreia da peça “Pássaros da noite”, quando ela e Dado começaram a discutir e a Luana afirmou ter levado um tapa no rosto. Ele negou. À época, fontes disseram que uma cena de nudez no espetáculo teria irritado o ator. Uma camareira tentou apartar a briga, mas foi empurrada e se machucou. Luana testemunhou a favor dela e também prestou queixa.

Dado foi indiciado por lesão corporal leve, enquadrado na Lei Maria da Penha e condenado a dois anos e nove meses em regime aberto. Em 2013, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) anulou a condenação. Na decisão, o desembargador Sidney Rosa da Silva afirmou ser “público e notório que a indicada vítima nunca foi uma mulher oprimida ou subjugada aos caprichos do homem”. Em 2014, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão de primeira instância que condenou o ator. Dado não cumpriu pena, pois o crime havia prescrito.

‘Momento infeliz’

Esta semana, Dado foi acusado de agredir a cantora Wanessa, sua ex, numa festa do elenco da Dança dos Famosos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo uma fonte do jornal Extra, que estava lá, tudo começou quando o cantor sertanejo Luan Pereira, que também participa do quadro, segurou Wanessa pela cintura para mostrar um passo de dança. Dado não gostou do que viu e, de acordo com a fonte do Extra, empurrou Pereira, que foi ao chão. Em seguida, Dado teria ido em direção a Wanessa para tentar empurrá-la.

Nesta sexta, Wanessa disse, nas redes sociais, que “houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido”. A cantora acrescentou que “não houve nenhuma agressão comigo” e finalizou com um recado: “Vamos viver de verdade!”.

