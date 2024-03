A- A+

BBB 24 Luana Piovani se pronuncia após expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 e apoia Davi: "Bom senso" Atriz já havia criticado a cantora anteriormente por conta do relacionamento com Dado Dolabella

Luana Piovani se pronunciou sobre a desclassificação de Wanessa Camargo do BBB 24, que deixou o reality show, na manhã deste sábado. Um dia depois, a atriz, que já criticou a cantora anteriormente, compartilhou uma publicação em apoio a Davi. O conflito com o brother, que terminou em uma denúncia de agressão, foi o motivo da expulsão da cantora.

Em seus perfil no Instagram, Luana publicou um stories compartilhando uma foto de Davi. Na imagem, ele aparece na casa, acompanhado de uma frase que disse após a desclassificação de Wanessa: "Ninguém me desculpa quando eu faço um 'psiu', imagina se fosse o que ela fez comigo'", disse ele.

Para complementar a fala do brother, Luana também deixou sua opinião. "Psiu, psiu, coisinha linda do bom senso empinadinho", escreveu ela.

Não é a primeira vez que a atriz se coloca contra Wanessa no jogo. No começo da edição do BBB, a Luana já havia criticado a cantora. "Wanessa é muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino, não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela... se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso", disse Luana, que foi agredida por Dado Dolabella, atual namorado da cantora.

Dado Dolabella se manifesta sobre expulsão

Dado Dolabella disse estar "chocado" e "perplexo" na primeira publicação nas redes sociais após sua namorada, Wanessa Camargo, deixar o BBB24, neste sábado. A sister teve mais um desentendimento com Davi, que acusou a cantora de agressão, após a festa desta madrugada. Ela foi desclassificada.

Pelas redes sociais, Dado Dolabella disse não ter visto motivos para expulsão e afirmou nunca ter imaginado que Wanessa deixaria o programa nestas circunstâncias.

"Se isso aconteceu, foi o melhor para ela", disse o artista, que relatou estar a caminho do Rio de Janeiro para dar "apoio e amor" à namorada.

Em postagens anteriores, Dado já havia defendido Wanessa, em meio a apelos nas redes sociais para que ela fosse expulsa. O artista afirmou que, na avaliação dele, não se tratou de uma agressão e ironizou Davi, chamando-o de "Davítima".

