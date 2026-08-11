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FAMOSOS Luana Piovani tem post banido, detona bilionários e faz topless para "elevar algoritmo" Com imagens sensuais em Ibiza, atriz assume "biscoitagem" para recuperar público

Após ter uma de suas publicações removida do seu perfil de Instagram, Luana Piovani fez o possível para movimentar as redes sociais nesta terça-feira (11).



Nas palavras da própria atriz e apresentadora, o protesto veio em forma de "biscoitagem". Luana respondeu às big techs em grande estilo, reaparecendo no perfil com um compilado ainda mais ousado de fotos e vídeos de sua viagem a Ibiza, na Espanha.

O "dump" da viagem inclui registros de bons drinks, biquínis variados e até nudismo. A própria Luana admitiu se tratar de uma estratégia para recuperar o alcance perdido com o sumiço do post anterior:

“Biscoitando pra elevar o algoritmo, vamos precisar!! Ibiza me lava, me renova e colore”, escreveu a atriz na legenda do post.





Questionada pelos fãs sobre o banimento da publicação anterior, Luana manifestou perplexidade. “Postei ontem, mas não sei o que houve, quando acordei não estava mais postado… esquisito”.

Luana exerceu sua liberdade de expressão e expôs toda a sua revolta com os executivos da rede social ao responder a outro internauta:

“Ódio desses americanos bili (bilionários), aff, que morram todos definhados e com notas de 100 engasgadas na garganta, à lá Zé das Medalhas”, esbravejou.

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