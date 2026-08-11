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Luana Piovani tem post banido, detona bilionários e faz topless para "elevar algoritmo"

Com imagens sensuais em Ibiza, atriz assume "biscoitagem" para recuperar público

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Luana Piovani em Ibiza Luana Piovani em Ibiza  - Foto: @luapio/Instagram

Após ter uma de suas publicações removida do seu perfil de Instagram, Luana Piovani fez o possível para movimentar as redes sociais nesta terça-feira (11).

Nas palavras da própria atriz e apresentadora, o protesto veio em forma de "biscoitagem". Luana respondeu às big techs em grande estilo, reaparecendo no perfil com um compilado ainda mais ousado de fotos e vídeos de sua viagem a Ibiza, na Espanha.

O "dump" da viagem inclui registros de bons drinks, biquínis variados e até nudismo. A própria Luana admitiu se tratar de uma estratégia para recuperar o alcance perdido com o sumiço do post anterior:

“Biscoitando pra elevar o algoritmo, vamos precisar!! Ibiza me lava, me renova e colore”, escreveu a atriz na legenda do post.

 

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Questionada pelos fãs sobre o banimento da publicação anterior, Luana manifestou perplexidade. “Postei ontem, mas não sei o que houve, quando acordei não estava mais postado… esquisito”.

Luana exerceu sua liberdade de expressão e expôs toda a sua revolta com os executivos da rede social ao responder a outro internauta:

“Ódio desses americanos bili (bilionários), aff, que morram todos definhados e com notas de 100 engasgadas na garganta, à lá Zé das Medalhas”, esbravejou.

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