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MÚSICA Luana Tavares reforça ancestralidade em álbum de estreia lançado nesta quinta (1º) Com direção de Juliano Holanda, álbum autoral tem participações de nomes como Gabi da Pele Preta e Isaar

Luana Tavares pede a bênção na faixa de abertura, chama para dançar em seguida e dá continuidade em canção dividida com Gabi da Pele Preta, em letra que reforça sobre a chegada de uma nova era, de uma nova chance "de se ser quem se é, resistir, encarar e cantar".

A partir de então, ouvir o álbum de estreia "Luana Tavares", respectivamente depois de "Sabença", "Flerte" e "Minha Missão", torna-se um manifesto sonoro que precisa ser compartilhado - para prover letramento sobre história, ancestralidades e dores e, dessa forma, (re)construir olhares.



E assim a cantora e compositora pernambucana Luana Tavares, uma das tantas 'crias' artísticas da Mata Norte do estado, entrelaça seu primeiro trabalho de carreira, lançado nesta quinta-feira (1º) nas plataformas digitais.



O disco tem incentivo do Funcultura (Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura), por meio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.



Autoral

Com nove músicas autorais, sendo seis delas inéditas, o álbum conta com nomes pomposos da cena de Pernambuco, inclusive na direção musical e produção assinadas por Juliano Holanda, de Goiana como Luana.



Ela, que integra também a Mostra Reverbo - escola de trocas e vivências artísticas já conhecida dos palcos no Recife - divide o trabalho, ainda, com Gilú Amaral (percussão) e Nilsinho Amarante (trombone).



E Mayara Pêra e Vinicius Barros, junto a Mery Lemos - que também assina a produção artística - divide o coro com Luana que conta, ainda, com parcerias de Isaar e de Gabi da Pele Preta, já citada anteriormente.

As faixas

De "Sabença" até a derradeira "O Amor Vai Nos Dizer", o álbum "Luana Tavares" percorre por atemporalidades pessoais e coletivas, em atravessamentos focados em pertencimentos regados a afetos.

"É um disco em que trago um pouco mais de pulsação, de força. Conto sobre como essa bagagem de ser da Zona da Mata me atravessa e faz ver o mundo. As inquietações permanecem: de sre negra, de fazer minha poesia, do protagonismo negro", pontua Luana

Ela complementa reforçando que a ideia do trabalho "é enxergar outra Luana, construir outra mulher" que afirma contruir sempre a cada dia, "com outra tônica, por esse momento da minha vida".





"Tenho a lua muito presente na minha vida e tenho faces que gostaria de descobrir. Esse disco vem dessa mistura, dessa vontade de dizer outras coisas, juntar pessoas. Eu não estou só, nunca estive - sempre tive presente a minha ancestralidade”, explica ela.

Fio condutor

Com presença manifesta de sonoridades de terreiro e musicalidades da Zona da Mata Norte, o trabalho, de acordo com Juliano Holanda, "É um disco que conta história".



"Eu acho que era importante Luana se firmar como compositora, pois ela tem um trabalho muito complexo de criação”, ressalta Juliano, sem negar costume em seguir reconhecendo possibilidades na cena musical pernambucana.



Em "Luana Tavares", por exemplo, personalizado por elementos que fluem facilmente na voz imperiosa e, ao mesmo tempo, temperada por calmaria, a cantora e compositora Luana, em cada uma das faixas, (re)conta sua própria história e encoraja outras tantas.

Capa do álbum "Luana Tavares", lançado nesta quinta-feira (1º) nas plataformas digitais | Crédito: Divulgação

Eis as faixas:



1 - "Sabença"

2 - "Flerte", parceria com Hélio Abulidu

3 - "Minha Missão", em dueto com Gabi da Pele Preta



4 - "Espelho"



5 - "Onde Está Seu Coração"

6 - "Boca da Mata"



7 - "Tomara", com participação de Isaar

8 - "Lama", parceria com Juliano Holanda

9 - "O Amor Vai Nos Dizer", com Jonatas Onofre e Alexandre revoredo

SERVIÇO

"Luana Tavares", álbum de estreia de Luana Tavares

Onde: Plataformas Digitais

Informações: @luanatavaresoficial

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