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MÚSICA Luana Tavares apresenta seu primeiro álbum em show gratuito no Parque da Jaqueira Cantora pernambucana sobe ao palco neste sábado (24), às 18h, com repertório que aborda ancestralidade afro-brasileira, identidade negra e raízes da Zona da Mata Norte

A cantora e compositora pernambucana Luana Tavares apresenta neste sábado (24), a partir das 18h, no Parque da Jaqueira, um show gratuito dedicado às canções de seu primeiro álbum de estúdio, homônimo, lançado neste mês.

Natural de Goiana, na Zona da Mata Norte, a artista reúne no trabalho referências de sua formação cultural, questões raciais e experiências pessoais em uma produção que valoriza suas origens e afirma o protagonismo negro.

Integrante da Mostra Reverbo, Luana construiu um repertório com composições próprias e parcerias com nomes da música pernambucana.

O disco tem produção e direção musical de Juliano Holanda, que também participa como instrumentista e intérprete, e produção artística de Mery Lemos. Isaar, Gabi da Pele Preta, Hélio Abulidu e Jonatas Onofre estão entre os convidados.

A sonoridade do álbum aproxima elementos percussivos de matrizes africanas, manifestações musicais de terreiro e referências da Zona da Mata pernambucana.

As canções percorrem temas como autoestima feminina, afetos, espiritualidade, racismo e pertencimento territorial, articulando vivências individuais a questões coletivas.

“É um disco em que trago um pouco mais de pulsação, de força. Conto sobre como essa bagagem de ser da Zona da Mata me atravessa e faz ver o mundo. As inquietações permanecem: de ser negra, de fazer minha poesia, do protagonismo negro”, afirma a cantora.

O repertório combina músicas já apresentadas ao público, como “Boca da Mata”, “Tomara” e “Minha Missão”, com seis composições inéditas. Entre elas estão “Sabença”, “Espelho” e “Onde está meu coração”, assinadas por Luana, além de “O amor vai nos dizer”, parceria com Jonatas Onofre e Revoredo; “Lama”, composta com Juliano Holanda; e “Flerte”, criada com Hélio Abulidu.

Para Holanda, a unidade narrativa diferencia o projeto de uma simples reunião de singles. “É um disco que conta uma história. Eu acho que era importante Luana se firmar como compositora, pois ela tem um trabalho muito complexo de criação”, observa.

O novo trabalho dá sequência a uma trajetória iniciada com “Boca da Mata”, registro ao vivo lançado em 2022, centrado na ancestralidade e nas referências regionais, e ampliada com “Outro Astral”, EP e álbum visual de 2025, que explorou outras possibilidades sonoras.

“Isso se reflete na minha criação de uma maneira que eu não deixo que nada me atropele. Tudo é desaguado nas composições. Consigo esbravejar contra tudo que me atravessa”, diz Luana.

Para a artista, a música também funciona como espaço de expressão e resistência diante das desigualdades relacionadas a gênero, cor e origem.

No show deste sábado, ela será acompanhada por Vinicius Barros (guitarra), Gilberto Bala (percussão), Ary Eira (baixo) e Jonatas Onofre (teclados).

O álbum “Luana Tavares” foi realizado com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), por meio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco.



SERVIÇO

Luana Tavares - show de lançamento do álbum

Quando: Sábado (24), às 18h

Onde: Parque da Jaqueira - Av. Rui Barbosa, s/n, Graças - Recife-PE

Acesso gratuito

Instagram: @luanatavaresoficial

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