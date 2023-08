Luanny Vital grava DVD com participações de Priscila Senna e Raphaela Santos

A- A+

Luanny Vital, jovem promessa do brega pernambucano, se prepara para gravar seu DVD ao vivo nesta sexta-feira (25), às 22h, no Louge Music (Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300 - Piedade). O evento contará com participações especiais das cantoras Priscila Senna e Raphaela Santos, que garantem destaque para a cantora de 24 anos junto ao público e à crítica.



Luanny Vital tem se destacado no cenário do brega pernambucano com diversos hits. Seu repertório inclui sucessos como "Não é o Fim", em parceria com o Raphaela Santos, e "Baby Me Tira da Tua Mente", além de "Some e Me Esquece", que é uma colaboração com a cantora maranhense Taty Pink, conhecida nacionalmente no gênero arrocha.



Na gravação do DVD, Luanny Vital trará um repertório recheado de sucessos e também músicas inéditas.

Luanny Vital gravará seu DVD nesta sexta-feira (25), no Lounge Music | Foto: Felipe Rodrigues / Divulgação

Sobre a artista

A trajetória de Luanny começou aos 17 anos, cantando na Banda Me Usa e depois expandiu-se para o mundo do brega-funk, com faixas como "Saudades", "Some" (com MC Tocha e Lekinho Campos) e "Não Me Compara". A artista segue em uma carreira solo desde outubro de 2019.



Serviço:

Data: Sexta-feira (25)

Horário: 22h

Local: Louge Music

Ingressos - Primeiro Lote:

Front Stage: R$ 50,00

Camarote Open Bar: R$ 140,00

Camarotes: R$ 1.500 (10 pessoas)

Gazebos: R$ 1.200 (10 pessoas)

Venda de ingressos disponíveis online

