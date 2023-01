A- A+

Carnaval Luca de Melo comanda primeira prévia carnavalesca no Empório Barrozo A banda Samba da Terra S/A e Dj's completam a programação com os melhores clássicos do Carnaval

Nem bem começou o ano já chegou a primeira prévia carnavalesca no Empório Barrozo, no próximo sábado (07), a partir das 13h, sob o comando do cantor Luca de Melo e banda. A banda Samba da Terra S/A e Dj’s completam a programação com os melhores clássicos do Carnaval.

“Queremos começar o ano entrando no clima carnavalesco ao som de muito frevo, axé, swingueira e caboclinho sempre pensando em quem quer ser feliz, estar feliz e não abre mão de uma boa música”, comenta Luca de Melo, acrescentando que na ocasião será lançado o clip da música ‘Dá uma chance pra nós dois’.

Durante o show, Luca é conhecido por interagir com o público com uma performance pra lá de animada durante as duas horas em cima do palco. Todas as músicas são roteirizadas para contemplar clássicos conhecidos de todos, além de suas músicas autorais que não deixam ninguém parado.

Além da festa, o público contará com uma bela vista do rio Capibaribe e um agradável ambiente localizado na Rua da Aurora. Já o cardápio garante a energia para curtir a prévia com opções de pratos de carnes, frutos do mar , frios além de drinks e uma vasta carta de vinhos. Os ingressos custam R$ 20, por pessoa.

SERVIÇO:

Primeira prévia de Carnaval do Empório Barrozo

Data: Sábado (07)

Horário: A partir das 13h

Endereço: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar, R. da Aurora, 1225

Valor: R$ 20, por pessoa

