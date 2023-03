A- A+

Música Lucas Aboiador é o novo artista do casting da Luan Promoções O cantor é a nova aposta musical do escritório e apresentou novas músicas em um show no Cais Rooftop

O escritório de gerenciamento Luan Promoções está expandindo o casting com artistas da nova geração. Referência no show business nacional por revelar e consolidar a carreira de grandes nomes da música, como Wesley Safadão, Gabriel Diniz, Márcia Fellipe, Saia Rodada e Calypso, a empresa assinou contrato com Lucas Aboiador.



Natural da Paraíba, Lucas Aboiador ganhou destaque em 2019, quando viralizou nas redes sociais cantando música regional. Recentemente, ele lançou "Eu Tô Louco", com Mano Walter, que prestigiou o evento de lançamento do artista junto ao novo escritório no Recife, e "Não Fosse Tão Tarde", colaboração com o cantor Wesley Safadão.

Em 2023, espera-se ainda mais destaque para o cantor, que é considerado pelo aplicativo de vídeos Kwai como uma das enormes descobertas da música brasileira.



Com olhar criterioso para investir em artistas que estão em ascensão, a Luan Promoções, em parceria com a gravadora Êxito Music, enxerga o jovem como uma das promessas do piseiro.

Nova geração de artistas da Luan. Lipe, Tinan, Geraldinho Lins, Vitória Freitas, Vitto Rodrigues, Bizay, Lucas Aboiador, Robby e Victor Santos | Foto: Divulgação

