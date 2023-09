Lucas Aboiador elege o Recife para gravação do DVD Venci Na Vida

A- A+

A revelação do forró da nova geração, Lucas Aboiador, em breve lançará o novo DVD Venci na Vida, gravado no Terraço Carvalheira, no Recife, na terça-feira (26). Grandes artistas como Mano Walter, a dupla Iguinho e Lulinha, Nadson O Ferinha, Jonas Esticado e Gabi Saiury são algumas das participações especiais do projeto, que trará hits que passeiam pela história do cantor e mostram as suas raízes forrozeiras.

A abertura do evento de gravação se deu com o consagrado sucesso "Se Não Fosse Tão Tarde", canção que conta com mais de 9 milhões de visualizações no Youtube e mais de 39 milhões no Spotify na versão onde divide os vocais com o cantor Wesley Safadão. Aumentando a expectativa para as novas participações, ele também instigou o público com "Eu Tô Louco", música do primeiro DVD, em colaboração com Mano Walter, que também participa do segundo DVD. E por último, o hit solo "Sem Ela", com quase 2 milhões de visualizações no Youtube.

O EP "Venci Na Vida" contará com 9 faixas, intituladas: "Eu Aprendi Ganhar Perdendo", "Perigo (part. Nadson O Ferinha)", "Dama de Vermelho", "Sem Amor (part. Gabi Saury)", "Dependente", "Lua (part. Jonas Esticado)", "Venci na Vida (com Iguinho e Lulinha)", "Bença Pai (part. Mano Walter) e "O que é que eu faço".

Assista ao clipe Aprendi A Ganhar Perdendo.

Uma das canções, "Aprendi a Ganhar Perdendo", já está disponível nas plataformas digitais e conta com videoclipe oficial. As demais músicas do projeto, serão disponibilizadas em breve. A expectativa é que as novas apostas agradem diversos públicos, tanto as pessoas que gostam de dançar um bom forró, como aqueles que gostam de se divertir e acompanhar as famosas trends nas redes sociais.

Atualmente, Lucas Aboiador integra o casting de artistas da Luan Promoções, escritório de gerenciamento artístico conhecido por revelar e consolidar a carreira de fenômenos do forró, sertanejo e piseiro.

