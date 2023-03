A- A+

Música Lucas Aboiador fará show para lançar músicas do novo DVD nesta quinta-feira (9) O cantor é a nova aposta musical do escritório Luan Promoções. As novas músicas serão apresentadas em um pocket show no Cais Rooftop

O cantor Lucas Aboiador, nova aposta musical do escritório de gerenciamento artístico Luan Promoções, fará um pocket show no Cais Rooftop nesta quinta-feira (9), às 19h, para lançar as músicas do novo DVD "Na Pegada do Aboiador" e comemorar a nova fase junto à empresa que passa a comandar sua carreira.

"Eu Tô Louco", música em parceria com Mano Walter, é uma das canções do projeto e já está disponível nas plataformas digitais de música. Na ocasião, ele apresentará o hit junto ao vaqueiro e lançará mais cinco faixas inéditas: 'Que Nem Pimenta' (com colaboração de Deavele Santos), 'Sem Ela', 'Faz um Fake aí', 'Love Escondidinho' (com participação de Anderson Rodrigues) e 'É o fim do nosso amor' (com Michele Andrade).

"Estou muito ansioso para lançar esse trabalho, junto com a Luan e a galera que está envolvida. E ainda mais para poder cantá-las para o pessoal do Recife. Foi um projeto que nos dedicamos muito e escolhemos cada faixa com muito carinho para que as pessoas possam dançar e se divertir", disse Lucas Aboiador.

Após o pocket show para os convidados, as músicas ficam disponíveis nas plataformas de streaming de áudio. O lançamento é uma parceria entre a Luan Promoções e a gravadora Êxito Music, responsável por promover, distribuir e divulgar os fonogramas do artista.

