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SINGLE Lucas Bezerra lança novo single com Geraldo Azevedo e antecipa álbum dedicado à obra de Totonho Faixa "Rosa da Matinha" chegou às plataformas nesta sexta-feira (24) e integra o primeiro disco do cantor cearense, previsto para agosto pelo selo Cantores del Mundo

O cantor e compositor cearense Lucas Bezerra dá sequência à divulgação de seu álbum de estreia, “Eu Mandei Meu Amor Pro Espaço”, com o lançamento de "Rosa da Matinha", parceria com Geraldo Azevedo que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (24).

A faixa integra o projeto inteiramente voltado ao repertório do compositor paraibano Totonho e será lançada pelo selo Cantores del Mundo.

Originalmente gravada por Totonho em 2016, no disco “Côco Ostentação”, ao lado do grupo Os Gonzagas, a canção ganha uma nova leitura inspirada no universo das festas juninas.

A participação de Geraldo Azevedo também reforça o diálogo entre diferentes gerações da música brasileira, proposta que marca o conceito do álbum.

"Rosa da Matinha" sucede "O Arqueiro Zen", primeiro aperitivo do disco, registrado em parceria com Rita Benneditto.

Geraldo Azevedo com Lucas Bezerra, gravando "Rosa da Matinha" | Foto: Thayane Massopust/Divulgação

Enquanto a faixa anterior destacava o aspecto mais contemplativo da obra de Totonho, o novo lançamento investe na atmosfera festiva característica do período junino.

Natural de Orós, no Ceará, Lucas Bezerra conheceu o trabalho de Totonho após se mudar para João Pessoa, aos 17 anos, para cursar a universidade.

A descoberta teve impacto decisivo em sua trajetória artística e serviu de ponto de partida para a concepção de seu primeiro álbum.

A participação de Geraldo Azevedo também reflete uma relação de longa data com o compositor paraibano.

Os dois mantêm amizade e parcerias desde os anos 1990, período em que dividiram projetos musicais e iniciativas culturais no Rio de Janeiro. O pernambucano, inclusive, incentivou a produção de Totonho & Os Cabra (2000), primeiro álbum do artista.

“Cantar essa música de Totonho ao lado de Geraldo Azevedo, generoso mestre nosso, que escuto desde criança, é um sonho lindo, uma alegria de encher o coração. Foi emocionante vê-lo cantar ‘Rosa da Matinha’ com aquele jeito dele, aquela delicadeza, aquela beleza sem fim. E existe uma relação muito bonita entre ele e Totonho, construída ao longo de muitos anos. Então faz muito sentido ele estar presente na canção que abre os caminhos do disco”, afirma Lucas.

Com nove composições de Totonho reinterpretadas por Lucas Bezerra, “Eu Mandei Meu Amor Pro Espaço” tem produção musical de Arthus Fochi e direção artística de Laurita Dias. O álbum será lançado em agosto pelo selo Cantores del Mundo.



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