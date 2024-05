Lucas Buda, ex-BBB 24, se pronuncia sobre suspeita de paternidade: "Vou cumprir meu papel"

A- A+

O ex-BBB Lucas Buda se manifestou nas redes sociais nesta quinta, 30, para afirmar que vai assumir as responsabilidades caso seja o verdadeiro pai do bebê esperado por Nina Capelly, prima do MC Binn (então conhecido como MC Bin Laden).

Os boatos sobre possível gestação circularam na terça, 28, quando Nina fez uma série de publicações sobre uma suspeita de gravidez. Na quarta, 29, a cantora e influenciadora confirmou a gestação para revista Quem e indicou a possível paternidade de Buda.

"Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém", disse Nina para a publicação. "Tenho quase 70% de certeza que é dele".

No mesmo dia, a equipe de Buda emitiu um comunicado afirmando que ele não era o pai da criança, mas que faria um teste de DNA. Nesta quinta, 30, o ex-BBB se posicionou em tom mais ameno sobre a situação.

"Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo. Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por causa do meu histórico, não conheço meu pai biológico", disse.

A seguir, Buda afirmou que se colocou à disposição de Nina. "Estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida. Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou meu organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente", disse.

Nina e Buda se relacionaram após o ex-BBB sair da casa e descobrir de que o casamento com a então esposa, Camila Moura, havia terminado, em abril, após ele flertar com outras participantes da edição.

Veja também

PRISÃO Nick Pasqual de ''Rebel Moon'' é preso na Califórnia após esfaquear ex-namorada mais de 20 vezes