multiartista Lucas dos Prazeres apresenta espetáculo da dança no Paço do Frevo nesta sexta (1º) "Frevo espelho meu: oferenda à encruzilhada do passo" vem abrir o mês de setembro, em que se comemora o Dia Nacional do Frevo

Abrindo o mês de setembro, em que se comemora o Dia Nacional do Frevo (14/9), o Paço do Frevo, no Bairro do Recife, receberá, dentro do projeto Panorama Dança, o multiartista recifense Lucas dos Prazeres, com o espetáculo “Frevo espelho meu: oferenda à encruzilhada do passo”. Será às 19h desta sexta (1º) e o acesso é através do ingresso do museu (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).

A apresentação nos provoca com uma pergunta: "Em quais esquinas a sua caminhada se cruza com o Frevo?" Com o espetáculo, Lucas vai brincar e dançar com o reflexo das suas histórias e memórias relacionadas ao gênero musical autenticamente pernambucano, que atravessa, inevitavelmente, quem nasce na terra.

O artista

Filho do Quilombo dos Prazeres, desde criança Lucas é bailarino, dançarino e passista, já tendo participado de diversas troças, orquestras e grupos artísticos. Depois, começou a interligar dança e música. Hoje, é músico, percussionista e compositor, e o exercício corporal nunca se dissociou de seu trabalho, através de um fazer percussivo que ele chama de “corpo-memorial”. Em “Frevo espelho meu: oferenda à encruzilhada do passo”, Lucas vai mostrar essa interseção entre dança, música e dramaturgia.

SERVIÇO

Panorama Dança

Lucas dos Prazeres, com “Frevo espelho meu: oferenda à encruzilhada do passo”

Quando: Sexta (1º), às 19h

Onde: Paço do Frevo | Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: R$ 10 inteira e R$ 5 meia

