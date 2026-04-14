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TÍTULO Lucas dos Prazeres recebe título de Notório Saber e reforça ponte entre cultura popular e educação Universidade de Pernambuco homenageia trajetória do multiartista e reconhece método pedagógico antirracista inspirado em saberes afro-brasileiros

A Universidade de Pernambuco (UPE) concede, nesta quinta (16), o título de Notório Saber ao multiartista pernambucano Lucas dos Prazeres, em reconhecimento a uma trajetória dedicada à valorização das expressões culturais afro-brasileiras.

Com quase quatro décadas de atuação, o percussionista amplia agora sua presença também no ambiente acadêmico, levando para dentro da universidade um trabalho já consolidado em palcos do Brasil e do exterior.

A honraria também dialoga com o projeto conduzido pelo artista no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, onde atua na revitalização de um espaço educacional transformado no Quilombo dos Prazeres.

O local funciona como centro de formação cidadã a partir de práticas culturais, dando continuidade a uma proposta pedagógica criada há cerca de 40 anos por sua mãe, Conceição dos Prazeres, e sua tia, Maria Lúcia dos Prazeres.

A cerimônia de entrega será realizada às 16h no campus Mata Norte da UPE, em Nazaré da Mata, cidade historicamente associada ao maracatu rural e à formação artística de Lucas.

Pela primeira vez, a universidade descentraliza a concessão do título, que também contemplará outros nomes da cultura popular pernambucana.

“Este título não é apenas meu, é o reconhecimento da força do Quilombo dos Prazeres, da nossa ancestralidade e da cultura popular que resiste e se renova todos os dias”, afirma o artista.

Cultura afro-brasileira e educação

O reconhecimento ocorre após uma série de atividades realizadas em Brasília (DF), onde Lucas apresentou a educadores e gestores públicos a metodologia “Reaprender brincando”.

O método atualiza a proposta de aprendizagem pela prática cultural, estruturada a partir de elementos das tradições populares como instrumentos pedagógicos.

A iniciativa, desenvolvida no Morro da Conceição, influenciou debates que resultaram na Lei nº 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas.

Mais do que inserir manifestações artísticas no cotidiano escolar, a metodologia propõe integrar saberes ancestrais aos conteúdos formais de ensino, articulando identidade, pertencimento e construção de conhecimento.

Práticas como ciranda, coco de roda, maracatu rural e capoeira são utilizadas como ferramentas didáticas, associadas a reflexões sobre organização comunitária, tecnologias tradicionais e estratégias de transformação social.

“É uma imersão prática e teórica que propõe refletir sobre a potência das expressões artísticas como caráter formador da cidadania e como estratégia de enfrentamento ao racismo estrutural na educação brasileira”, observa Lucas dos Prazeres, destacando ainda o papel da iniciativa na preservação do patrimônio imaterial do país.

Cultura popular nas escolas

Outro desdobramento do trabalho é o conteúdo “Cultura popular nas escolas”, apresentado em instituições de ensino por meio de música e diálogo.

A proposta busca salvaguardar manifestações culturais e transmitir valores civilizatórios afro-brasileiros às novas gerações.

Em sala de aula, o artista incorpora o personagem Zé Tamanquinho, figura lúdica criada para compartilhar conhecimentos presentes nas tradições populares.

Quem é Lucas dos Prazeres

Com 39 anos de carreira, Lucas dos Prazeres é reconhecido como um dos principais nomes da percussão no Brasil.

Cantor, compositor e produtor, é fundador da Orquestra dos Prazeres e integra a Cátedra Naná Vasconcelos na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFPE).

Também dirige a orquestra Tumaraca, responsável pelo encontro de nações de maracatu na abertura do Carnaval do Recife, além de liderar o projeto Pernambuco Nação Percussiva.

Ao longo da carreira, integrou equipes de nomes como Naná Vasconcelos e Alceu Valença, consolidando-se como referência na difusão das sonoridades afro-indígenas.



*Com informações da assessoria

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