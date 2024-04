Novo Paredão é duplo: Davi x MC Bin Laden; Lucas Henrique ganha liderança

A- A+

O Modo Turbo do BBB 24 segue a todo vapor! Nesta terça (2), teve eliminação de Giovanna Pitel, com 82% dos votos; nova liderança de Lucas Henrique; e um novo Paredão que já está formado: Davi e MC Bin Laden estão na berlinda. A eliminação será na próxima quinta (04).

Davi foi enviado direto para o Paredão pela indicação do líder Lucas Henrique. Já MC Bin Laden recebeu mais votos dos brothers e sisters, em votação aberta na Casa.

Novo líder em fase decisiva

Lucas “Buda” garantiu a liderança na Prova desta terça (2), o que lhe dá mais uns dias de imunidade para seguir no jogo, em um momento decisivo: agora são oito. Na próxima quinta (4), serão sete, a praticamente uma semana e meia do fim desta temporada.

A Prova do Líder, patrocinada por um serviço de e-commerce e entrega, consistiu em três fases: uma, guiada pela intuição/sorte; avançando à segunda fase, exigiu-se habilidade, mira e sorte em arremessos que garantiam pontos aos participantes.

Os três com as melhores pontuações - Davi, Matteus e Lucas Henrique - avançaram à fase final, que também era de intuição e sorte na escolha. Deu Lucas Henrique, o Buda.

Eliminação

Antes da Prova do Líder e da formação do Paredão, a edição desta terça (02) do BBB teve a eliminação da alagoana Giovanna Pitel, que deixou o reality com 82% cravados. Ela foi a 15ª eliminada desta temporada e deixa o programa dois dias depois de suas maior aliada, Fernanda.

