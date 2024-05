A- A+

LANÇAMENTO Lucas Ferraz lança EP "De Andada", com apresentação nesta quarta (22), no Bairro do Recife O EP traz cinco faixas do DJ e produtor musical nascido em Floresta, Sertão pernambucano

O produtor musical e DJ pernambucano Lucas Ferraz lançou, nesta segunda (20), o EP “De Andada”, nas plataformas digitais. Natural de Floresta, no sertão de Pernambuco, o artista traz neste trabalho a união entre a sonoridade eletrônica e os ritmos nordestinos. Ele apresentará “De Andada” ao público em apresentação gratuita, nesta quarta (22), no bar Bixiga 35 (rua do Bom Jesus, nº 35), Bairro do Recife, a partir das 19h.

Além das composições, Lucas mixou e masterizou o EP “De Andada”, que foi construído com as colaborações de Weré Lima (violão e teclado), Felipe Ferraz, conhecido como Soma (sax), e Ícaro Annes, que assina como Taipa System (escaleta), que se distribuem nas seguintes faixas:

“Caranguejo Antenado” (participação de Weré Lima e Icaro Annes/Taipa System);

“Aurora” (participação de Weré Lima e Icaro Annes/Taipa System);

“Camará” (participação de Weré Lima);

“Beira Rio” (participação de Icaro Annes/Taipa System);

“Olinda” (participação de Soma)

“No ‘De Andada’ tem batidas eletrônicas, bases rítmicas das tradições populares do Nordeste e arranjos dos instrumentos gravados por músicos da terra pernambucana. O processo de produção foi um compartilhamento de saberes e vivências musicais”, diz Lucas Ferraz, que também faz parte do coletivo BoiKOT e é realizador do projeto musical Re-Surge.

A identidade visual do EP foi produzida pelo artista visual pernambucano Matheus Xavier, que assina como “Projeto Ciberdelia”. A construção da arte tem referências da cultura pernambucana, sendo feita a partir de animações e colagens com imagens também associadas ao Nordeste.

O EP “De Andada” tem incentivo do edital de Ações Criativas da Lei Paulo Gustavo (LPG) - Estado de Pernambuco.

Show de lançamento

Para celebrar a realização do EP, Lucas Ferraz promove um encontro nesta quarta (22), a partir das 19h, no bar Bixiga 35. Além de apresentação ao vivo do artista, a programação contará com roda de conversa sobre o processo de criação do “De Andada”; estande de livros da editora pernambucana Coqueiro (literatura regional e de cordel - cultura popular); exposição com as artes de Matheus Xavier (projeto Ciberdelia); apresentações da Rádio Libertadora, com Eduardo Pontual e DJ Indigo, parceiros de Ferraz há mais de uma década e também integrantes do coletivo BoiKOT.

SERVIÇO

Lançamento do EP “De Andada”, de Lucas Ferraz

Quando: Quarta (22), a partir das 19h

Onde: Bixiga 35 | Rua do Bom Jesus, 35, Bairro do Recife - Recife/PE

Entrada gratuita



