A- A+

PROGRAMA "EITA, LUCAS!" Lucas Guimarães vai gravar programa no Recife; Belo, Priscila Senna e Raphaela Santos são atrações Apresentador conversou com exclusividade com a Folha de Pernambuco

O influenciador digital e apresentador Lucas Guimarães já tem data marcada para gravar no Recife o ‘Eita, Lucas!’, programa que comanda no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). O local escolhido foi o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade. Será no sábado (14) e domingo (15), sempre às 12h30.

Dois dos maiores nomes do movimento brega vão subir ao palco para embalar a multidão aguardada: Priscila Senna e Raphaela Santos, respectivamente. A entrada é totalmente gratuita.

O alagoano, casado com o também influenciador Carlinhos Maia, possui mais de 15 milhões de seguidores no Instagram. Ele conversou com exclusividade com a reportagem da Folha de Pernambuco e contou as expectativas para a gravação. O principal foco dele é levar a alegria que só os pernambucanos têm para o Brasil inteiro. Lucas revelou ainda que o cantor de pagode Belo também está entre as atrações.

“Eu me recordo que eu já fiz [gravações] no Recife, sem programas. Na época era só com o meu celular e foi lindo. Foram mais de 20 mil pessoas, debaixo de chuva, e todos ficaram lá comigo, no Parque Dona Lindu, e eu não esqueço nunca disso. Agora, eu volto de uma forma muito especial para honrar esse povo tão querido, tão especial e tão abençoado. Eu sinto que a glória da segunda casa será maior do que a primeira e que vai ser, sem dúvida, um dos maiores públicos que o nosso ‘Eita, Lucas!’ já teve, porque o povo do Recife é maravilhoso e de lá para cá já conquistei mais seguidores aí do Recife e do Brasil inteiro. Então, eu sinto que vai ser muito lindo e muito especial, confio em Deus”, contou.

No ar desde o dia 8 de março, o programa é itinerante. Dirigido por Anderson Santello, viaja o Brasil, atrás de histórias inspiradoras, além de levar diversão ao público, através de atrações musicais e quadros que premiam com dinheiro. A atração inclui momentos hilários, como ‘Cozinhando com a Sogra’, ‘Chuveiro ou Dinheiro’, ‘Lucas Por Aí’, ‘Pegue o que Der’, ‘Piscina do Milhão’ e ‘Carona da Sorte’.

De acordo com Guimarães, o programa tem conseguido bons índices de audiência e faz parte da recente virada estratégica da programação que a vice-presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, colocou no ar, apostando em mais entretenimento ao público, nas tardes de sábado.

“É um programa que o Brasil aceitou e abraçou. Só que o fato de eu gravar no Nordeste, me sinto ainda mais em casa, sem dúvida. Tem muitos brindes que eu entrego, durante o programa. As pessoas se sentem ainda mais íntimas de mim. Os participantes são escolhidos na hora. Não tem qualquer tipo de seletiva. Eles podem esperar que, além do ‘Chuveiro ou Dinheiro’, existem outros quadro , como o ‘Pegue o Que Der’, ‘Carona da Sorte’, que eu vou pegar pessoas somente do Recife. A arena é um espaço onde eu posso recolher algumas histórias, junto com a minha equipe, e poder presentear esse meu povo que eu tanto amo e quero honrar demais”, acrescentou.

Para a cantora Raphaela Santos, que já é conhecida nacionalmente, a oportunidade de se apresentar no ‘Eita, Lucas!’ só confirma a trajetória de sucesso que ela conseguiu emplacar no movimento brega, ao longo dos anos. Músicas como “Me Jura”, “Pense o que Quiser de Mim” e “Você Lembra” estarão no repertório. Santos, inclusive, já esteve nos estúdios do extinto programa ‘Chega Mais’, em 2024. A atração era comandada por Regina Volpato, Paulo Mathias e Michele Barros. Na ocasião, ela falou sobre a importância do brega em Pernambuco.

Veja a participação de Raphaela Santos no 'Chega Mais'

“A expectativa está enorme, viu?! Brilhar na tela do SBT novamente, dessa vez no ‘Eita, Lucas!’, vai ser uma emoção diferente. É muito gratificante ver o brega ganhando esse espaço tão especial, sendo levado pra tantos lares com tanto amor. Se preparem, porque vai ser para cantar com o coração na boca e viver cada emoção juntinho comigo”, disse à Folha de Pernambuco.

Confira 'Você Lembra', sucesso de Raphaela Santos

Priscila Senna, que está prestes a completar 15 anos de carreira, e é uma das estrelas mais consolidadas do mundo brega, também expressa alegria em ser convidada para participar da atração em rede nacional.

"Ah, o Lucas é um querido. Quando ele me fez o convite para participar, eu fiquei muito lisonjeada e aceitei na hora. O programa dele é um sucesso e ele é uma pessoa muito maravilhosa. Vai ser incrível! As músicas que não podem faltar no repertório, com certeza, são "Alvejante" e eu acho que “Nove da Manhã" também", adiantou ela.

Ouça a música 'Nove da Manhã', sucesso de Priscila Senna

Próximas paradas

Cada gravação do 'Eita, Lucas!' acontece em um lugar diferente. Os próximos episódios devem ser gravados em Guarulhos, Belém do Pará e Juazeiro do Norte.

Sonho de infância

Durante a conversa com a reportagem da Folha, Lucas Guimarães, que tem 31 anos, abriu o coração e contou sobre o sonho antigo de ser um apresentador e animador de auditório.

Filho do vigilante Emanuel Francisco dos Santos e da professora Telma Maria Guimarães, ele revelou que optou por um programa com formato de arena para aproximar as pessoas que sentem o desejo de participar de uma atração televisiva, que foi uma meta do influenciador. Ele queria, ao menos, participar de uma plateia para observar como funcionava a logística de uma gravação.

“Naquela época, eu não tinha condições de ir para São Paulo, comprar passagens aéreas, ficar em hotel e saber como que funciona a logística para entrar em um programa de TV, que não é tão fácil assim. A ideia da arena do ‘Eita, Lucas!’ é poder transformar esse sonho de menino que eu tinha em realidade para outras pessoas”, acrescentou.

“Eu rodo o Brasil inteiro. Norte, Sul, Leste e Oeste para mostrar que o nosso programa é para todos, sem restrição. Um programa que não tem qualquer tipo de intolerância religiosa e que, de fato, tem muita versatilidade, onde o maior protagonista é o povo. Sem Deus e sem o povo, não tem ‘Eita, Lucas!‘“, finalizou.

Veja também