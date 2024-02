A- A+

BBB24 Lucas Henrique coloca dois participantes como opção para veto em Prova do Líder desta quinta (15) O carioca teve esse conversa com a sister Leidy Elin no Quarto Fada

Nos últimos momemntos enquanto Líder do BBB 24, o brother Lucas Henrique teve uma conversa com Leidy Elin no Quarta Fada sobre as possibilidades de veto da prova desta quinta-feira (15). De acordo com o carioca, Davi e Fernanda são suas principais opções.

"A Fernanda é de lua, ela fala com você quando ela quer. Gente, ela é muito de lua", começou Leidy. Lucas concordou com a fala da sister. "Ela é muito de lua. To pensando, se tiver que vetar um...Nós somos quantos? 17, né?".

Leidy Elin questionou na conversa se Lucas não vetaria Davi. "É, acho que tenho que vetar o Davi", disse o líder.

O nome de Isabelle também foi considerado na conversa. "Isabelle me bota direto, mas eu não sei se eu quero vetar ela não. Acho que Davi e Fernanda eu vetaria. Depende muito da prova também", concluiu Lucas.

A 9° Prova do Líder da atual edição do BBB está programada para iniciar às 22h25 (horário de Brasília) desta quinta-feira (15).

