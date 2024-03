A- A+

BBB 24 Lucas Henrique não recebe foto de esposa durante ação do BBB 24 e sisters especulam motivo Os brothers receberam ovos de chocolate com fotos de seus familiares durante uma ação patrocinada

Nesta segunda-feira (25), a casa do BBB 24 entrou no clima da Páscoa com uma ação patrocinada por uma empresa do setor alimentício. Os brothers receberam ovos de chocolate com fotos de seus familiares, proporcionando muitas emoções entre eles.

Apesar da comoção dos participantes, houve uma reação excepcional na ação que chamou a atenção dentro e fora da casa mais vigiada do País. Enquanto os brothers se emocionaram com as fotos, Lucas Henrique ficou isolado e reflexivo por um momento. O capoeirista chegou a receber uma foto de seus familiares e irmãos, mas não recebeu de sua esposa.

Pensativo, o professor não tem ideia da repercussão negativa que a sua aproximação com Pitel teve fora do BBB. Camila Moura, ainda é legalmente esposa de Lucas, mas ela já anunciou nas redes sociais a sua pretensão em se separar do brother. Quando o carioca venceu pela segunda vez a Prova do Anjo, ela não apareceu no vídeo do almoço, gerando questionamentos entre Lucas e seus aliados.

Após o encerramento da ação, Leidy Elin, Giovanna e Fernanda comentaram a falta de Camila na foto do ovo de Páscoa de Lucas Henrique.

Leidy relembrou uma fala do brother sobre um pedido da esposa para não ser mencionada em nada, mas a Líder Giovanna continuou achando estranho por conta da aparição de Camila no vídeo do primeiro Anjo de Buda.

''Ele vai surtar. Eu ia surtar também. Porque no último Líder dele, tinha foto dela. Na semana seguinte ele pegou o Anjo e não apareceu no vídeo, tudo bem. Mas ela não mandar uma foto dela? Ela já mandou a foto dela três vezes", disse a trancista.

"Amiga, mas agora ninguém mandou. Eles já tinham. Eles colocaram uma", comentou a mineira.

"Então, é a foto que ele mandou, deve ter acontecido alguma coisa. (...) Não mandar a foto da mulher dele? Ele falou que tem, que mandou várias fotos da mulher dele com as irmãs dele", completou Elin.

"Mas se ela não autorizou, o pessoal da produção deve perguntar. E se ela não autorizou, não quer", concluiu Fernanda.

"Então ela mudou de idéia durante aqui", finalizou Leidy.

Veja também

moda Bruna Marquezine veste look transparente no Lollapalooza e recebe críticas nas redes sociais