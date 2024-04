A- A+

BBB24 Lucas Henrique, o 'Buda', é eliminado com 64,69% dos votos do público Indicado pelo Líder Davi, brother carioca estava no Paredão ao lado de Alane e Isabelle

Depois de cinco lideranças - recorde igualado com o participante Kadu Pargas (BBB10) - o professor de Educação Física, o carioca Lucas Henrique, 30, caiu no 19º Paredão e foi eliminado do programa desta terça-feira (9), com 64,69% dos votos do público.



"Buda", como é conhecido o brother, foi indicado pelo Líder Davi. Na berlinda tripla estavam ele, Alane e Isabelle - respectivamente com 31,08% e 3,23% dos votos.

A saída de Lucas, que entrou no reality casado com a professora Camila Moura, decerto, era umas das mais esperadas por quem assiste o reality e acompanha todo o enredo - de dentro e de fora da casa.

Isso porque ele sai do programa com um pedido de divórcio de Camila concedido pela justiça do Rio de Janeiro.







Lucas e Pitel

Companheira de Lucas há pelo menos 15 anos, Camila foi às redes sociais após concluir que Buda estava lhe traindo com a alagoana Pitel - a 16ª eliminada do reality. Ainda segundo ela, não foi a primeira vez que o brother "vacilou".



Amigos na casa, o "casal" de fato se aproximou e Lucas passou a flertar com ela, em especial durante as festas do reality.

Com um "Baiana você me bagunçou", o brother deu start aos flertes e as manifestações de Camila fora da casa, passaram a ganhar destaque.

Em outro momento no reality, em uma das vezes em que esteve Líder, Lucas, que tem acesso a comandos exclusivos no Quarto do Líder, afirmou a Pitel que a câmera - de certa forma, controlada por ele - "Ficou um minuto e meio mostrando você, mostrando sua bunda de todos os ângulos".

Presente do Anjo sem Camila

Vencedor da Prova do Anjo, assim como os demais participante ganhadores da dinâmica, Lucas criou a expectativa de rever parentes e de ter Camila em meio a mensagens recebidas como "presente".



Já cismado pelo seu comportamento na casa, sabendo da possível repercussão fora do reality, inclusive em relação a Camila, Buda entrou desconfiado no Almoço do Anjo e saiu com a quase certeza de que as coisas para ele não estavam bem do lado de cá: Camila Moura não apareceu.

Milhões de seguidores

Declaradamente solteira (separada de Buda), Camila passou a torcer por Davi - "inimigo" do agora seu ex-companheiro na casa.

Antes no anonimato, ela passou a ganhar holofotes e seguidores nas redes, acumulando no Instagram mais de três milhões deles.



Para o Paredão desta terça-feira, Camila "fez as malas" do ex. Com a concessão do pedido de divórcio litigioso pela justiça, ela mandou recado para Lucas em vídeo, ao som da música "Gosta de Rua", da dupla Felipe e Rodrigo.





