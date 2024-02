A- A+

BBB 24 Lucas Henrique vence a oitava Prova do Líder, após quase nove horas de disputa Dinâmica foi de resistência

A oitava Prova do Líder teve fim na manhã desta sexta-feira (9), após quase nove horas de disputa. Lucas Henrique foi o último a deixar a dinâmica, vencendo a competição, que foi de resistência.

O primeiro a deixar a prova foi MC Bin Laden, pouco antes de completar duas horas. Alane foi a 15ª eliminada, deixou apenas Beatriz e Lucas.



Quando a dinâmica se aproximava de nove horas, Beatriz não conseguiu encontrar a caixa com o produto mostrado no telão, perdendo a disputa. Após vencer a prova, Lucas pulou na piscina para celebrar e, depois, caiu no choro.



