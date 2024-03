A- A+

BBB 24 Lucas Henrique vence Prova do Anjo; internautas criam expectativas sobre aparição de sua esposa Lembrando que Lucas arrematou o poder Curinga desta semana, podendo salvar alguém do Na Mira do Líder

Na tarde deste sábado (9), foi realizada a Prova do Anjo no Big Brother Brasil 24, vencida por Lucas Henrique, mas apesar da vitória do brother, ele não recebe a imunidade e vai poder imunizar outro participante.

O professor de Educação Física foi o primeiro a sair da última Prova do Líder, como consequência ele foi direto para o Paredão desta semana. Lucas convidou Leidy Elin, MC Bin Laden e Yasmin Brunet para o almoço do Anjo, além de colocar Alane e Davi no Castigo do Monstro.

O vencedor da Prova do Anjo recebe um vídeo com mensagens de pessoas próximas, mas a dinâmica desta semana pode ter ganho mais emoção. Isso se deve ao fato de que a esposa de Lucas Henrique, Camilia Moura, demonstrou descontentamento com as últimas atitudes do marido na casa mais vigiada do Brasil.

Depois da aproximação entre Lucas e Pitel, os momentos dos dois chamaram atenção dos internautas e de Camila, pois foram considerados como ''flertes''. Se sentindo traída, a mulher de Buda expressou que pretende romper o casamento, além de ter compartilhado nas redes sociais um desejo de ''vingança'' contra o brother num possível Bate-Papo com Eliminado.

Assim que venceu a prova deste sábado, Lucas Henrique expressou o desejo de rever a esposa no vídeo durante o almoço. ''Vou poder ver minha esposa'', disse o brother.

A expectativa dos fãs do reality é a aparição de Camila no almoço do Anjo neste domingo (9). Veja a repercussão nas redes sociais:

Quem conta? — Paulo Sergio  (@paulosergio) March 9, 2024

Isso vai ser uma bomba na casa. Pq a pitel pode achar que foi prejudicada no jogo por causa dele — Rê Campos (@recampxs) March 9, 2024

Kkkkkkk o público recebeu um entretenimento de peso essa semana — solteiropolitano (@Rodrigo_o_oo) March 9, 2024

Gente! Primeira vez que vou querer assistir o almoço do anjo kkk — Raniellen Botelho (@ranicoelhob) March 9, 2024

vídeo do anjo mais assistido da história do BBB — claudia (@clacucci) March 9, 2024

Como foi a prova

A prova de hoje foi dividida em duas partes. Na primeira fase, os brothers precisaram encontrar três cartões em uma piscina de bolinhas. Na segunda fase, os participantes escolheram os produtos no mural equivalentes aos cartões recolhidos. Atrás de cada placa de produtos, havia uma pontuação. Por ordem de sorteio, cada um escolheu suas placas. Com a maior pontuação, Lucas Henrique se consagrou vencedor fazendo 55 pontos no total.

